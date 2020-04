6ix9ine achète une flotte de voitures de luxe, des bijoux après la libération de la prison

6ix9ine vit en résidence surveillée.

Après sa libération de prison au début du mois, Tekashi a dépensé de l’argent rapidement. Selon TMZ, le rappeur de 23 ans a acheté une flotte de véhicules de luxe, dont une Lamborghini Aventador, McLaren, Rolls-Royce, Mercedes-Benz G-Wagon et un Range Rover.

De plus, il enrichit sa collection de bijoux avec quatre montres coûteuses, dont une montre Richard Mille. Il a également coupé une chaîne de 300 000 $ en forme de requin.

Il semble que son snitching n’ait pas nui à sa carrière car l’argent et les offres continuent d’affluer. 6ix9ine aurait des concerts en Arabie saoudite, en Australie, en Europe et en Amérique du Sud, qui lui offrent 500 000 $ pour des spectacles en 2020 et 2021. Mais il devra attendre pour frapper la scène. Il est détenu à domicile pendant encore trois mois et la pandémie de coronavirus a également mis un frein à ses plans.

L’année dernière, Tekashi a signé un contrat de 10 millions de dollars avec son ancien label 10K Projects. Il a installé un studio chez lui et enregistre des albums en anglais et en espagnol. Akon a déjà annoncé qu’il souhaitait collaborer avec le MC assiégé.

Le 6ix9ine a été libéré d’un centre de détention de Queens le 2 avril pour éviter de contracter le coronavirus. Il purgera le reste de sa peine de 24 mois en liberté surveillée. Une fois en résidence surveillée fin juillet, il devra toujours obtenir l’autorisation de son agent de probation pour se rendre au travail.

Il est déjà revenu sur les réseaux sociaux. Il a récemment fait son apparition lors de la radio de quarantaine de Tory Lanez sur Instagram Live, où il a plaisanté sur ses propos. “Lemme joue cette nouvelle merde ou ima snitch sur u”, a-t-il déclaré lors du chat de groupe.