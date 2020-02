7 faits amusants sur le spectacle de mi-temps du Super Bowl

Ce Dimanche 2 février C’est une date très importante pour les fans de football, car elle aura lieu la grande finale de la ligue numéro 54 de la NFL, qui se jouera entre les 49ers et les Chiefs, et dont le vainqueur deviendra le prochain champion du Super Bowl.

Aujourd’hui, c’est #SuperBowl et la dernière fois que les Kansas #Chiefs ont gagné, c’était en 1970, nous pouvions les considérer comme l’Atlas de la #NFL. 50 ans se sont écoulés depuis et des choses sans fin se sont produites dans le monde. Ici, nous mentionnons les plus importants pic.twitter.com/qj2WjmuoOE

– Sopitas (@sopitas) 2 février 2020

Bien que l’événement sportif soit télévisé par des millions de personnes fidèles à ce sport, en son sein il y a un autre événement qui attire l’attention des non-fans de football. Oui, nous parlons spectacle à temps partiel, que pendant la pause du jeu est dédié à divertir les fans et le grand public, qui est musicalisé par plusieurs artistes et groupements internationaux.

Pour le spectacle de mi-temps de ce soir, ils seront Jennifer Lopez et Shakira qui sera chargé de musicaliser la soirée sportive. Et si vous êtes de ceux qui ne voient que cette partie du Super Bowl, alorsNous vous laissons 7 faits curieux à savoir sur cette pause musicale qui devient chaque année une tendance dans les réseaux sociaux et toujours en parler.

1.- Le premier groupe de renommée mondiale à se produire lors d’un spectacle à la mi-temps était New Kids on the Block, en 1991. Alors que les éditions précédentes du Super Bowl présentaient de la musique de fanfares universitaires ou d’artistes de jazz, à partir de cette année, les actes de mi-temps se composaient de grands artistes musicaux.

2.- L’émission de mi-temps la plus regardée de l’histoire est celle offerte par Katy Perry en 2015, lors de la finale du Super Bowl disputée entre Patriots et Seahawks. Selon les données fournies par Forbes, le spectacle de la chanteuse américaine a attiré un audience de 118,5 millions de téléspectateurs, dépassant Lady Gaga qui a pris la deuxième place avec 117,5 millions.

3.- Pendant Lady gaga n’a pas réussi à battre Katy Perry en spectateurs, l’artiste new-yorkais a réussi à faire l’histoire grâce à la 300 drones qu’il a utilisés à l’entrée de son émission et qui, pour la première fois dans l’histoire de la télévision, ont été utilisés lors d’une émission télévisée. Sans oublier que l’ensemble de Gaga a été nominé six fois aux Emmy Awards 2017, ce que seule sa présentation a réalisé jusqu’à présent.

4.- Outkast était le groupe qui aurait pu éviter le fameux nipplegate avec Janet Jackson et Justin Timberlake dans le spectacle de mi-temps de 2004, qui à ce jour donne encore de quoi parler.

Dans une interview télévisée, Big Boi a rapporté que lui et André 3000 avaient été contactés par les organisateurs pour jouer lors de l’événement cette année-là, cependant, André a rejeté l’offre quand on lui a demandé de jouer des versions plus courtes de ses tubes “Hey Ya” et “The Way You Move” pendant le spectacle. Il aurait été moins cher d’accéder aux requêtes OutKast!

5.- Contrairement à ce que l’on pense, Jennifer Lopez et Shakira ne seront pas les premières femmes latines à figurer dans un spectacle de mi-temps du Super Bowl. En fait, ce titre appartient déjà à quelqu’un et cette personne est le chanteur cubain Gloria Estefan, qui en 1992 a fait de même lors du match entre les Washington Redskins et les Buffalo Bills.

6.- En 1993 Michael Jackson est entré dans l’histoire en mettant le bâton sur ce que doivent être les spectacles de mi-temps du Super Bowl.

Et est-ce que Jackson n’est pas seulement devenu le seul artiste qui n’a pas eu besoin d’invités musicaux pour donner un spectacle impressionnant, il n’a également réussi qu’avec cinq chansons dans son répertoire – accompagnées d’écrans -, de jeux artificiels et de 3 500 enfants chantant «Heal» le monde », offrir ce que beaucoup considèrent comme le meilleur spectacle de ce genre qui a été vu dans le célèbre événement sportif.

7.- Croyez-le ou non les artistes qui musicalisent le Super Bowl ne reçoivent pas un sou pour leur présence, ou du moins pas de manière directe. Et bien que la NFL ne soit responsable que des coûts de production, la plupart des artistes qui participent à l’événement reçoivent une publicité gratuite, ce qui les a aidés par la suite à vendre des disques, des concerts, entre autres. .