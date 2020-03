7 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: les filles américaines, Stephen Malkmus, Jhené Aiko, plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de US Girls, Stephen Malkmus, Jhené Aiko, Brandy Clark, Riz Ahmed, Caroline Rose et R.A.P. Ferreira. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Filles américaines: Heavy Light [4AD]

Pour le septième album des filles américaines, Meg Remy est revenu sur trois chansons plus anciennes pour les rafraîchir avec de nouveaux arrangements, qui accompagnent une foule de nouveaux morceaux. Elle a enregistré Heavy Light en direct avec une équipe de 20 musiciens. Ses camarades de groupe apparaissent sur des collages de créations orales entre des morceaux comme “Overtime” et “4 American Dollars”, partageant les conseils qu’ils donneraient à leur moi adolescent et à d’autres souvenirs.

Stephen Malkmus: Techniques traditionnelles [Matador]

Traditional Techniques est un disque solo acoustique de Stephen Malkmus, après Groove Denied de l’année dernière et le disque des Jicks 2018 Sparkle Hard. Découvrez la revue de piste de Pitchfork sur “Shadowbanned”.

Jhené Aiko: CHILOMBO [Def Jam]

Pour les 20 titres de CHILOMBO, le chanteur de R&B Jhené Aiko a trouvé des collaborateurs dans Big Sean, John Legend, Nas, Future, H.E.R., et Miguel. Elle a partagé une poignée de morceaux avant la sortie de l’album, dont «P * $$ Y FAIRY (OTW)», «None of Your Concern», «Happiness Over Everything (HOE)» et le platine «Triggered (freestyle)». “

Brandy Clark: Votre vie est un record [Warner]

Your Life Is a Record est le troisième album solo de Brandy Clark, qui a écrit des chansons pour des stars du country comme Kacey Musgraves, Reba McEntire, Miranda Lambert et Jennifer Nettles. L’auteure-compositrice-interprète revient sur les thèmes de la vie dans une petite ville et de sa convalescence à travers le LP, Randy Newman la rejoignant sur la chanson “Bigger Boat”.

Riz Ahmed: The Long Goodbye [Mongrel]

Selon le rappeur et acteur britannique Riz Ahmed, The Long Goodbye est «un album de rupture, mais avec votre pays». Le disque, qui comprend «Mogambo» l’an dernier, est accompagné d’un court-métrage réalisé par Aneil Karia.

Caroline Rose: Superstar [New West]

Caroline Rose a sorti trois singles avant son nouvel album Superstar: «Feel the Way I Want», «Freak Like Me» et «Do You Think We’ll Last Forever?» Chaque piste explore les thèmes de son succès et de son ego. “Pensez-vous que nous durerons pour toujours?”, A expliqué Rose dans un communiqué, “est l’une de ces pistes qui met en valeur la fausse bravade du [album’s main] caractère a, mais expose également quelques fissures de plus dans leur placage de confiance en soi. “

RAP. Ferreira: pages pourpres au clair de lune [Ruby Yacht]

Rory Ferreira publie des disques de rap depuis près d’une décennie, sous les noms de milo et Scallops Hotel. Purple Moonlight Pages est son premier long métrage sous son nouveau surnom R.A.P. Ferreira. La version de 18 chansons présente des contributions de collaborateurs fréquents Open Mike Eagle et Kenny Segal.

