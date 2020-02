7 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Soccer Mommy, Christine and the Queens, Caribou, More

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums et EP de Soccer Mommy, Christine and the Queens, Caribou, Vladislav Delay, ShooterGang Kony, Real Estate et Ben Seretan. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Soccer Mommy: théorie des couleurs [Loma Vista]

Après avoir été remerciée par Bernie Sanders, Soccer Mommy a publié la suite de Clean 2018. Dans sa critique de l’album, Jayson Greene écrit que «la théorie des couleurs est éblouie par les possibilités créatives infinies du studio» et que «l’ambiance est plus sombre, les vérités émotionnelles plus sombres». Découvrez la revue de piste de “lucy”.

Christine and the Queens: La vita nuova EP [Because Music]

L’année dernière, Christine and the Queens a publié la collaboration de la centrale électrique Charli XCX «Gone». Cette semaine, elle a sorti son nouvel EP La vita nuova. Il présente «People, Ive been sad» et est arrivé avec un court-métrage du même nom.

Caribou: Soudain [Merge]

Alors qu’il a sorti de la nouvelle musique ces dernières années sous son surnom Daphni, Dan Snaith est de retour avec son premier nouvel album Caribou depuis Our Love en 2014. Présente soudainement le “Home” et “You and I.” précédemment partagés. Caribou est en tournée ce printemps avec Kaitlyn Aurelia Smith.

Vladislav Delay: Rakka [Cosmo Rhythmatic]

Vladislav Delay, le projet du producteur finlandais Sasu Ripatti, est revenu d’un hiatus d’enregistrement qui a duré depuis Visa 2014. Les textures de l’album ont été influencées par le temps de Ripatti dans des climats gelés au-dessus du cercle polaire arctique.

ShooterGang Kony: Red Paint Reverend [EMPIRE]

Red Paint Reverend est le dernier album du rappeur de 21 ans de Sacramento, ShooterGang Kony, après Second Hand Smoke de l’année dernière. Le projet de 14 titres comprend des vers invités de Mozzy, OMB Peezy, Nef the Pharaoh, et plus encore. Dans sa critique de l’album, Paul A. Thompson écrit que «le chaos en roue libre de ses premières œuvres fait de Reverend un bond en avant pour l’un des jeunes artistes de rap les plus excitants de Californie». Découvrez les clips de Kony pour “A Sinner’s Story” et “Jungle”.

Immobilier: la chose principale [Domino]

L’année dernière, alors qu’ils n’étaient pas occupés à déployer leur vin signature, Real Estate a présenté leur nouvel album The Main Thing en tournée. Martin Courtney a décrit la chanson-titre comme «un hymne inspirant pour quiconque a déjà été dans une crise existentielle». Découvrez le clip du groupe pour “Paper Cup”.

Ben Seretan: Pastorale des jeunes [Whatever’s Clever]

Ben Seretan est un auteur-compositeur-interprète basé à New York qui explore sa relation avec la spiritualité et la religion sur Youth Pastoral. Le record fait suite à l’album de Seretan 2016, Bowl of Plums. Il a partagé les chansons “Power Zone” et “Am I Doing Right by You” avant la sortie de l’album.

