7 projets captifs de femmes dans l’EDC Mexico 2020

Il EDC Mexico sa septième édition au CDMX ajoutant un jour férié, plus d’événements et sûrement des surprises dans la production d’un festival qui a eu une réponse brutale dans la capitale de notre pays. Là pour vous donner une idée, c’est le festival avec plus de participants à travers le pays, plus de monde que dans le Capital de la Couronne, plus de personnes que dans le Latino en direct.

La programmation 2020 a un forte présence féminine, en solo et en groupe, nous mettons donc en avant sept DJs que nous ne pouvons manquer de voir à l’Autodrome Hermanos Rodríguez lors de la transition de février à mars. Et bien oui, beaucoup de David Guetta, beaucoup de Madeon, beaucoup de Zedd, mais… quoi de neuf avec les femmes productrices et DJ dans le EDC Mexico? Ici, nous vous laissons 7 actes féminins que vous ne pouvez certainement pas manquer.

TOKiMONSTA

Jennifer Lee arrive à Mexico après une récupération impressionnante après quelques chirurgies cérébrales, ce qui lui a fait mal, où, comme elle l’explique dans cet épisode, Je ne pouvais même pas écouter et identifier la musique.

Nominé aux Grammy, sans limitations qui circonscrivent un genre (hip-hop, IDM et R&B, pour n’en nommer que quelques-uns), et un répertoire de grandes collaborations, sont quelques-unes des références qui garantissent un ensemble éclectique et passionnant.

Votre nouveau LP, Oasis de nuit, sortira le 20 mars, nous espérons donc que vous testerez notre réaction à de nouveaux morceaux dans votre présentation à EDC Mexico.

Lauren lane

Dans un décor centré sur la tech house, cet expert des festivals légendaires, tels que Coachella et Glastonbury, vient d’ajouter EDC Mexico à leurs jalons derrière les platines.

On s’attend à un plaisir garanti pour cette présentation, avec quelques clins d’œil à la musique disco et même au funk, elle a souvent sonné aussi à Ibiza et à New York. Lane assemble des lignes de basse et des percussions collantes qui vous empêchent de rester immobile, sans aucun élément dans leurs thèmes originaux.

Carlita

Idil Carla Frayman Elle est une multi-instrumentiste turque formée à la musique académique, donc le résultat sonore de son contexte est extrêmement riche. Comme s’il s’agissait d’une image des rythmes de l’Orient, Carlita pointe vers le futurisme pour chercher à impliquer le public montrant sa culture musicale insérée avec des rythmes et des arrangements de cordes.

L’essence mystique de sa musique est une excellente occasion de s’imprégner de sons endémiques et quoi de mieux qu’un natif pour nous amener ce spectacle à EDC.

Kristina Sky

Un genre classique comme la transe est représenté sur le plateau de ce DJ américain, qui n’a cessé de jouer dans les plus grands festivals du monde depuis le début du siècle. KSky ajoute à la transe une énergie assez élevée et des lignes mélodiques, donc cette présentation avec un rythme accéléré sera idéale pour ceux qui veulent décoller le cardio de la semaine sur la piste de danse massive d’EDC Mexico.

Vongold

Originaire de Guadalajara, cette DJ base son album sombre sur des lignes de basse avec des filtres old school que vous identifiez immédiatement, sur des plateaux aux tempos ralentis et aux rythmes profonds. L’inclusion subtile de voix améliore le travail musical du responsable de la platine locale pour cette édition du festival.

PAUZA

Pour être jolie, cette paire de DJ cubains apporte un catalogue de rythmes purement latins, percussions africaines, house et samples aux plus endémiques de la cumbia et même du ballenato.

Autodidactes et pionnières du mixage sur l’île des Caraïbes, Paula et Zahira n’ont pas de repos dans leurs décors, pleins de références à leur culture et à La Havane. PAUZAIncontournable

Shubostar

La dose de spacedisco provient de ce sud-coréen, qui a sorti l’EP à la fin de l’année dernière. Il ne fait aucun doute pourquoi il prétend nous visiter depuis l’espace, car les progressions des synthétiseurs nous amènent à imaginer des vaisseaux-mères et à retourner dans une galaxie voisine. Imaginez le travail de remixage de vos morceaux les plus denses, comme celui-ci:

Ces sept actes avec eux aux commandes des platines ne sont qu’un aperçu de l’alignement des EDC Mexico 2020, et pour continuer avec l’émotion pré-festival, commentez ci-dessous: Quels sont les actes les plus attendus au festival?