7digital obtient un prêt essentiel pour garder la lumière allumée

7digital a scellé un prêt essentiel d’un prêteur basé au Royaume-Uni, prolongeant ainsi la recherche de rentabilité de l’entreprise.

La plateforme londonienne de services de musique et de radio numérique 7digital a obtenu un prêt de 646 000 $ (500 000 £) sur 12 mois, et les dirigeants de l’entreprise sont convaincus que les fonds aideront leur marque à retrouver son assise professionnelle et à rétablir sa position sur le marché. .

L’année dernière, il a été signalé que le chiffre d’affaires de 7digital avait considérablement baissé suite à la perte de MediaMarktSaturn Retail Group, un détaillant allemand d’électronique grand public et un grand client. Des coupes correspondantes ont été effectuées dans les dépenses et plusieurs membres du conseil d’administration ont accordé d’importantes lignes de crédit à l’entreprise. Les dirigeants ont signalé que 2020 marquerait un retour à la rentabilité de la marque, fondée en 2004.

Le prêt de 646000 $ mentionné, qui a été émis par un prêteur britannique anonyme à un taux d’intérêt de 1,5% par mois, est présenté comme la prochaine étape du processus, la rentabilité opérationnelle étant recherchée à la fin de la moitié de l’année.

7digital a indiqué que le capital non dilutif – c’est-à-dire qu’il résultait d’un prêt traditionnel par opposition à un échange de capitaux propres dans la société – sera utilisé à des fins de financement opérationnel tout au long de l’année, tandis que les transactions actuelles sont étendues et de nouvelles transactions sont recherchées . Dans le passé, 7digital a conclu des accords avec Universal Music Group, Sirius, Yahoo, BBC et un certain nombre d’autres marques bien connues.

Abordant le nouveau financement dans un communiqué, Tamir Koch, président non exécutif de 7digital, a déclaré que cela permettrait à son entreprise de poursuivre sa croissance jusqu’en 2021. Koch a également souligné que «7digital a signé plusieurs contrats au cours des derniers mois», et que ces partenariats et d’autres contribuer à faire de l’objectif de rentabilité du deuxième trimestre une réalité.

7digital, qui est cotée à la Bourse de Londres (LSE) sous le symbole 7DIG, a affiché des performances relativement élevées en janvier, jusqu’à ce que les marchés du monde entier subissent des pertes en réponse à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Depuis le 24 janvier, les actions de la société ont chuté de près de 50%, passant de 0,52 GBX au plus bas actuel de 0,31 GBX.