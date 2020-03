8 artistes latino-américains qui ont défini la musique dans le monde

Il y a des femmes très talentueuses et capables dans tous les domaines imaginables, et bien sûr la musique ne fait pas exception du tout. Malgré tous les obstacles auxquels les femmes artistes (en particulier) doivent faire face à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie musicale, beaucoup d’entre elles ont non seulement réussi à être des représentantes importantes, mais aussi Ils ont réussi à briser les barrières et à diffuser leur son dans d’autres parties du monde.

Que ce soit en raison de l’influence sur d’autres artistes, de leur créativité, de leur talent, de leur innovation, etc., certaines femmes ont créé un héritage très important dans l’industrie de la musique, ce qui mérite d’être admiré. Profitant du fait que nous sommes au mois des femmes, aujourd’hui Nous vous proposons une liste de 8 artistes latino-américains qui ont défini l’industrie de la musique à travers la planète.

1.- Shakira

Peut-être l’un des artistes les plus importants de la musique latine au cours des dernières décennies. L’auteur-compositrice-interprète d’origine colombienne n’était pas seulement parmi les premiers artistes à se placer au sommet du marché de la musique anglo-saxonne – quelque chose que nous avons vu avec sa connaissance Service de blanchisserie-, mais a également soulevé le nom de Latinos à chaque événement où vous avez la possibilité de le faire. Le dernier était Mi-temps du Super Bowl, où il a participé avec Jennifer Lopez.

2.- Jennifer López

Et en parlant de … Bien que Jennifer Lopez soit née aux États-Unis et a grandi dans le Bronx, la chanteuse, actrice et femme d’affaires a des racines portoricaines profondément enracinées. J-Lo, au fil des ans, a non seulement réalisé des choses comme devenir la première femme à atteindre 500 millions de vues dans l’histoire de YouTube (quelque chose qu’il a obtenu avec sa chanson “On The Floor”, sortie cette année-là), mais a également réussi à être l’une des femmes les plus importantes de l’industrie du disque dans le monde, et donc, une grande source d’inspiration et d’autonomisation pour beaucoup

3.- Mon Laferte

Chilienne de naissance et mexicaine de cœur. Mon Laferte a clairement indiqué que les femmes dans l’industrie de la musique – et dans toute autre, vraiment – ne sont pas seulement un joli visage. Chanteur, musique, compositeur, peintre et même activiste, Mon Laferte est une femme qui en a donné plus d’une à travers sa musique, à travers laquelle elle nous a invités à élever la voix pour exiger que nous soyons traités avec respect. Et non seulement cela, mais aussi un grand talent qui l’a amenée à monter sur la scène des festivals les plus importants du monde, comme cela s’est produit dans Coachella 2019, et d’être l’une des femmes musicales les plus remarquables de la dernière décennie.

4.- Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade Non seulement elle est une artiste qui remplit les Mexicains de fierté pour son grand talent dans l’écriture, la composition, l’arrangement et même la production de musique, elle est aussi celle qui, avec sa simplicité et sa créativité, a réussi à faire tomber amoureux des gens d’autres parties du monde.

Et est-ce l’auteur-compositeur-interprète, originaire de Veracruz, Il a étendu son talent à d’autres publics en Amérique, en Europe et en Orient. En fait, Natalia Lafourcade a joué sa musique dans des pays comme le Japon et Taïwan, où elle a sorti ses albums et a réussi à séduire un public assez large grâce à ses paroles et ses chansons.

5.- Kali Uchis

Née aux États-Unis mais avec de fortes racines colombiennes qu’elle aime montrer, Kali Uchis a réussi à être l’un des artistes les plus brillants de ces dernières années aux États-Unis et dans d’autres parties de l’Amérique latine. L’influence de Kali Uchis l’a amenée à des artistes tels que Tyler, The Creator, Little Dragon, Snoop Dogg, Major Lazer, entre autres, a demandé à travailler avec elle, et aussi son talent et sa star ont fait son pas sur certains des plus grand comme Coachella et Lollapalooza.

6.- Celia Cruz

Dans l’histoire de la musique, il n’y a qu’une seule reine de la salsa et oui, c’est Celia Cruz. Considérée comme l’une des normes de la culture latine dans le monde, la chanteuse cubaine décédée en 2003 nous a laissé un héritage musical et une culture à travers ses chansons. L’un des plus populaires, sans aucun doute, est celui de “La vie est un carnaval”, où non seulement vous invite à oublier les peines avec un peu de danse et de saveur, mais c’est aussi un rappel pour sortir de nos vies de tous ceux qui nous violent.

Même les 37 albums studio, les albums live, les duos avec d’autres chanteurs, les nombreux Grammy awards, reconnaissances et distinctions n’ont pas atteint l’industrie pour reconnaître Celia Cruz pour toutes les contributions musicales qu’il a faites pour faire connaître l’Amérique latine. Mais surtout, reconnaître Le talent et le génie de cette femme, qui est une inspiration pour tous.

7.- Rosalia

Rosalia est latino-américaine, mais pas latine, et a précisé qu’il est important de souligner qu’elle est l’une des femmes les plus importantes de l’industrie musicale aujourd’hui. C’est son album ‘El Mal Querer’, sorti en 2018 et où il nous raconte les étapes d’une relation de codépendance et l’émancipation des femmes après l’avoir traversée, qui a réussi à décoller la carrière de Rosalía qui jusqu’à présent n’a pas fait plus que grimper comme la mousse, devenir une icône pour des millions de femmes dans le monde, qu’il invite à s’autonomiser à travers ses chansons.

8.- Selena

Une femme a été la pionnière de l’augmentation de la popularité de la musique latine sur le marché international et peut-être que sans elle, les choses pour les artistes latino-américains seraient désormais un peu différentes.. Oui, nous avons parlé de Selena Quintanilla, la chanteuse américaine d’origine mexicaine qui, à la fin des années 80, est devenue l’icône que nous connaissons aujourd’hui dans le monde entier.

Malgré que Dès son jeune âge, Selena a fait face aux préjugés de l’industrie et de son temps autour des femmes et comment elles devraient être, la chanteuse a réussi à s’imposer et à devenir l’une des chanteuses latino-américaines les plus influentes de la musique, à tel point que 25 ans après sa mort, elle est toujours aussi importante qu’il y a quelques décennies.