8 groupes qui étaient «One Hit Wonder» dans les années 80 et 90

Finie la décennie des années 80 et une partie des années 90, ceux qui ont vu fleurir des groupes pop et de la musique plastique en gros, il y avait tellement de groupes qu’il était difficile d’apprendre tous les noms par la fabrication presque immédiate de ‘One Hit Wonders».

Beaucoup de ces groupes ou solistes ont fait bouger le monde, certains restent actifs, d’autres ont quitté ce monde et il y avait même des «faux» qui ont choqué le monde de la musique car il semblait impossible qu’une autre personne soit celle qui chantait ou composait.

Ce sont des groupes dont vos parents, vos oncles et même votre patron se souviennent et ont mis leur voiture sur le chemin du retour … même s’ils le nient!

A-ha

Croyez-le ou non, les Norvégiens Pål Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen et Morten Harket continuent de jouer, mais avec beaucoup moins de succès. Nous ne mentons pas! Ils ont plus d’une douzaine d’albums et ont constitué un Unplugged pour MTV cette année. Ce sont les rois des albums avec ‘Take On Me’ il y a plus de 30 ans.

Cyndi Lauper

Un autre qui à 64 ans n’abandonne pas! En 2016, il a enregistré l’album ‘Detour’ qui s’est déroulé sans peine ni gloire, mais sa première production, ‘She’s So Unusual’ a tout gagné. C’était le Gloria Trevi gringa dans les années 80! Si vous ne le trouvez pas, nous vous recommandons d’aller avec votre tante de confiance et de lui demander comment elle a dansé ses rolas et s’est habillée comme elle quand elle était enfant.

Roxette

Per Gessle et Marie Fredriksson sont des Suédois qui jouissaient de la renommée et de la popularité lorsque vos parents utilisaient des coiffures moyennes étranges, se coiffaient comme Marie et portaient un paliac à la jambe. Ils continuent de jouer et ont sorti un album intitulé «Good Karma». Ils ont commencé en 1986, mais ce n’est qu’en 1991 que tout le monde les a rencontrés avec Joyride.

Milli Vanilli

C’est l’une des plus grandes déceptions de l’histoire de la musique. Il se trouve qu’un Allemand du nom de Rob Pilatus et un Français, Fabrice Morvan, ont grimpé au sommet après avoir vendu 7 millions d’exemplaires de leur album “Girl You Know It’s True” et remporté un Grammy en 1990.

La renommée a duré jusqu’à cette année, quand il a été découvert qu’ils étaient tous deux des imposteurs et des maîtres de la «lecture». Le producteur Frank Farian voulait deux beaux garçons pour son «Boy Band» au lieu des chanteurs originaux, Brad Howell, Charles Shaw et les jumeaux Jodie et Linda Rocco.

Après avoir échoué dans plusieurs «playback», la pression de PIlatus et Morvan pour enregistrer un disque avec leurs voix et une vague de demandes qui étaient sur le point d’exploser, Farian a accepté lors d’une conférence que tout était un canular. Milli Vanilli a rendu le Grammy gagné et ils ont quand même été poursuivis.

Les deux imposteurs de Milli Vanilli ont formé le duo Rob & Fab, mais n’ont jamais touché. Pilatus a souffert de dépression et est décédé en 1998 d’une surdose, tandis que Morvan a pris des cours de chant et chante quelques tubes de son groupe apocryphe.

MC Hammer

Ce rappeur a eu plusieurs garçons dans les années 80 et 90 portant des pantalons, des chaînes brillantes, des danses exotiques et se lancer dans le rap. Il a vendu plus de 50 millions d’exemplaires, mais a fait faillite en seulement six ans pour avoir vécu la vie folle. Son dernier album, 3x look, l’a enregistré en 2006 mais est presque retiré de la scène et toujours endetté.

Glace vanille

L’homologue de MC Hammer s’appelait Vanilla Ice, un rappeur blanc qui s’est vendu à 20 millions d’exemplaires et qui a ouvertement plagié le beat de David de «Under Pressure» de Queen et David Bowie dans le rouleau «Ice Ice Baby».

En raison de son attitude «Fake» et de sa voix surproduite, beaucoup ont cessé de le suivre et ont enregistré une douzaine d’autres albums sans succès. Il est monté sur le bateau à quelques reprises pour vol dans le nouveau millénaire. Rien à se vanter de lui en ces temps.

Alphaville

Ceux-ci se sont vendus à des millions d’exemplaires pour le succès «Forever Young», qui a été couvert par des dizaines d’artistes et qui est l’hymne de tout club d’ambiance à ce jour. Marian Gold et Bernhard Lloyd sont ceux qui ont commencé le groupe, mais il y a eu plusieurs changements d’alignement et le chanteur est maintenant Gold.

Ils continuent de jouer et ont sorti un album intitulé “Strange Attractor” cette année qui s’est produit la nuit.

Les bracelets

Initialement appelé The Supersonic Bangs, le trio formé par Susanna Hoffs, Debbi Peterson et Vicki Peterson a atteint le numéro 1 du Billboard avec «Walk Like An Egyptian» et «Eternal Flame». Ils ont été un super hit dans les années 80 et sont sortis avec le temps.

Hoffs a enregistré trois albums solo et aucun hit, Peterson a également publié un projet solo qui n’a jamais transcendé et la chanteuse Vicki, le plus qu’il a fait était quelques collaborations avec Tom Petty et Belinda Carlisle.