8 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Makaya McCraven, Nicolas Jaar et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums, projets et EP de Makaya McCraven, Against All Logic, Beatrice Dillon, Denzel Curry et Kenny Beats, Shopping, Obongjayar, Navy Blue et Pop Smoke. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos rédacteurs. Lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, cependant, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Gil Scott-Heron / Makaya McCraven: Nous sommes encore une fois: une réinvention de Makaya McCraven [XL]

La productrice et percussionniste Makaya McCraven honore le 10e anniversaire du dernier album de Gil-Scot Heron, Je suis nouveau ici, avec une réimagination complète. We’s New Again trouve McCraven qui travaille avec son écurie habituelle de collaborateurs, dont le bassiste Junius Paul, le trompettiste Ben LaMar Gay et le guitariste virtuose Jeff Parker.

Lisez l’interview «Comment Makaya McCraven a réinventé l’album final de Gil Scott-Heron» sur le terrain.

Contre toute logique: 2017-2019 [Other People]

En 2018, Nicolas Jaar a sorti son premier album Against All Logic si doucement que presque personne ne l’a remarqué. Il a fait beaucoup plus de bruit avant de sortir son deuxième long métrage A.A.L, 2017-2019: le LP a été précédé d’un mix NTS et d’un EP avec des brindilles FKA et Lydia Lunch.

Beatrice Dillon: solution de contournement [PAN]

Workaround est le premier album solo du DJ et musicien électronique londonien Beatrice Dillon. Elle a fait le disque dans des studios à Londres, Berlin et New York. Le LP présente des contributions de Kuljit Bhamra, Jonny Lam, Laurel Halo, et plus encore.

Denzel Curry / Kenny Beats: DÉVERROUILLÉ [Loma Vista]

Denzel Curry, de Floride, est le dernier rappeur à faire équipe avec le producteur Kenny Beats, qui, l’an dernier, a lancé des projets de collaboration avec 03 Greedo, Q Da Fool et Rico Nasty. Le duo a enregistré les 18 minutes DÉVERROUILLÉES en une seule journée.

Shopping: tout ou rien [FatCat]

All or Nothing est le quatrième album de Shopping, après l’album 2018 du groupe britannique The Official Body. Découvrez le nouveau clip vidéo «Pour votre plaisir» de Shopping.

Obongjayar: quelle voie pour l’avenir? EP [September]

Quelle est la voie à suivre? est la deuxième sortie de l’artiste nigérian basé à Londres Obongjayar, après son premier EP en 2016. Dans sa revue Pitchfork, Will Pritchard qualifie le PE de «sonore» et «enveloppant», ajoutant: «Il y a une qualité méditative dans l’interaction entre [Obongjayar’s] voix et les arrangements qu’elle habite. “

Bleu marine: Àdá Irin [self-released]

Sage Elsesser est un mannequin et skateur professionnel qui rap sous le nom de Navy Blue. Le nouveau Àdá Irin d’Elsesser arrive presque exactement un an après la passerelle pour la marine. Le nouveau projet de 11 pistes comprend un spot invité du rappeur insaisissable Brownsville Ka.

Pop Smoke: Meet the Woo 2 [Victor Victor]

Meet the Woo 2 est la suite des débuts du rappeur Canarsie Pop Smoke en 2019, Meet the Woo. La nouvelle sortie a été dirigée par “Christopher Walking” et présente des apparitions invitées de Quavo, ainsi que d’autres New Yorkais Lil Tjay, A Boogie Wit Da Hoodie et Fivio Foreign.

