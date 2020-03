9 cours gratuits que vous pouvez suivre pour devenir un guitar hero

Il est probable qu’en ce moment, la grande majorité d’entre eux font du bureau à domicile dans le confort de leur foyer, mais peut-être que lorsque vous avez fini de chambrer et de suspendre l’insigne godin (virtuellement parlant), vous ne trouvez pas quoi faire d’autre. Ils ont peut-être déjà eu un bon marathon de séries ou de films ou rattrapé les disques qu’ils n’avaient pas écoutés, cependant, il existe de nombreux cours que vous pouvez suivre pour apprendre quelque chose de nouveau.

Vous avez sûrement dans votre maison une guitare héritée de génération en génération, que votre grand-père en son temps, les jeunes femmes, l’ait utilisé pour se jeter des exigences telles que Chamín Correa lui-même ou que votre oncle le chavorruquero l’a saisi pour sortir “Stairway To Heaven” ou les solos du grand Jimi Hendrix sans grand succès. La blague est qu’elle est là, attendant que quelqu’un la dépoussière.

Vous pouvez donc profiter de ces jours où vous ne savez plus quoi faire et découvrir le talent en vous, Ici, nous vous parlons de certains cours en ligne que vous pouvez suivre pour apprendre à jouer de la guitare à partir de zéro ou à un niveau plus professionnel.

Internet

Si le vôtre doit être autodidacte et apprendre par vous-même, vous pouvez entrer différentes pages où Ils vous apprendront comment prendre une guitare et chacune de ses parties, comment monter sur les frettes, les grattes et les arpèges pour lire et jouer des accords de base. Le plus de ces pages est qu’elles ont la possibilité une fois que vous êtes prêt, vous pouvez rechercher les tablatures de vos chansons préférées et apprenez à les jouer sans que personne ne vous dérange et à votre rythme. Si vous en avez envie, dans l’un d’entre eux jusqu’à ce soir, vous jetez “Smelly Cat” dans la chambre avec toute votre famille, jiar jiar.

Sur Internet, il existe d’innombrables sites Web dédiés à l’enseignement de la guitare, mais En voici quelques-unes que nous recommandons personnellement pour que vous puissiez commencer à basculer: Guitarraununclick, 100Leccionesdeguitarra, LaEscuelaDeMúsica, GuitarraEnPijama.

YouTube

En plus de regarder “The Fall of Edgar” ou un creepypasta, Sur YouTube, il existe de nombreuses chaînes en anglais et en espagnol que vous pouvez suivre pour apprendre à jouer de la guitare.. L’avantage que vous avez ici est que vous avez la possibilité de l’interrompre autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à ce que l’accord ou la gamme qui vous est enseigné sorte. Certaines des chaînes les plus célèbres en espagnol pour apprendre les techniques de lyre de tous niveaux ainsi que vos chansons préférées sont: Vos cours de guitare, guitare live, Christianvib, ChachiGuitar, ChordHouse.

Il n’y a donc plus de prétexte pour ne pas apprendre à jouer de la guitare