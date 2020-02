A $ AP Mob DJ, producteur et manager J. Scott est décédé

A $ AP Mob DJ et producteur J. Scott, communément appelé A $ AP Snacks, est décédé.

Les fans du professionnel de la musique et les autres membres de l’A $ AP Mob se sont rendus sur les réseaux sociaux tard hier soir pour offrir leurs condoléances, leurs pensées et leurs prières.

J. Scott est devenu affilié à l’A $ AP Mob en 2016, après avoir déménagé à New York. En plus d’offrir des services de DJ, J. Scott a produit et géré plusieurs membres de la Mob.

Au moment de la rédaction du présent rapport, la cause du décès de J. Scott n’avait pas été révélée publiquement.

Sur Instagram, Mob mainstay A $ AP Rocky a écrit:

“IM PERDU POUR MOTS, IDK QUOI DIRE. RIP BROSAY A $ AP 2 DA DEATH LOVE U J SNACKS @jscottandshit ”

L’année dernière, Rocky a fait d’innombrables titres après avoir été emprisonné en Suède à la suite d’une bagarre avec un résident de Stockholm arrogant. Rocky a déclaré que lui et son équipe avaient agi en état de légitime défense et que des preuves vidéo semblaient étayer sa demande. Cependant, il a finalement été reconnu coupable et

libéré pour le temps purgé, après avoir été emprisonné en attendant son procès.

Le gouvernement américain a suivi de près le cas de Rocky et a fourni un soutien considérable tout au long du calvaire d’un mois. En décembre, A $ AP Rocky est retourné en Suède et s’est produit, faisant don d’une partie non spécifiée des revenus du concert à des œuvres caritatives qui soutiennent les réfugiés.

Après la performance, Rocky a quitté la Suède sans incident.

A $ AP Mob (abréviation de Always Strive et Prosper) formé à Harlem, New York, en 2006. Le groupe hip-hop se compose actuellement de 12 membres, et leur dernier album, Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy, sorti le 25 août 2017.

Un troisième album, Cozy Tapes 3, est en préparation depuis longtemps et devrait sortir très prochainement, selon A $ AP Rocky. Mais avec J. Scott hors de l’image, les prochaines sorties prendront sans aucun doute un tour musical différent.

La foule A $ AP n’a pas publié de plans pour les funérailles et le mémorial de J. Scott.