A Boogie Wit Da Hoodie lance un nouvel album Artist 2.0: Listen

Le rappeur / chanteur du Bronx A Boogie Wit Da Hoodie a sorti son nouvel album Artist 2.0, la suite de son premier artiste de mixtape 2014. Le record suit également le Hoodie SZN 2018, qui est en tête du classement des albums du Billboard 200. Écoutez Artist 2.0 ci-dessous (via Highbridge the Label / Atlantic).

A Boogie’s Artist 2.0 propose des spots invités de Young Thug, DaBaby, Summer Walker, Lil Uzi Vert et bien d’autres. L’album comprend également le “King of My City”, “Mood Swings” et “Reply”.

Lisez «A Boogie Wit Da Hoodie: The Resounding Influence of NYC’s Quietest Rap Star» on Levels.

Regardez A Boogie Wit Da Hoodie sur “VERSES” de Pitchfork:

Cet article a été initialement publié le lundi 10 février à 22 h 04. Est. Il a été mis à jour pour la dernière fois le vendredi 14 février à 12 h 03, heure de l’Est.

