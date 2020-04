À Dallas, ils chantent “Lean On Me” de Bill Withers pour soutenir la quarantaine

Depuis que la pandémie de coronavirus s’est déclenchée, nous avons vu comment des milliers de personnes trouvent un soulagement dans la musique en ces temps difficiles. Beaucoup sortent sur les balcons de leurs maisons pour s’encourager à chanter, certains improvisés n’ont tout simplement pas compris (cof cof, Santa Fe) mais d’un autre côté, nous avons des cas qui ont fait le tour du monde comme celui d’Italie, et cette fois en Amérique, il utilise le grand «Lean On Me» de Bill Withers pour apporter un peu d’espoir les jours gris.

Avant de découvrir tristement mort du chanteur de soul à 81 ans, les résidents d’un immeuble en quarantaine de Dallas ont décidé de regarder depuis leur balcon et ont monté une énorme chorale pour chanter la chanson que Bill Withers Il est devenu populaire en 1972 et apporte un message assez encourageant alors qu’une grande partie du monde est en isolement social: vous pouvez vous appuyer sur les autres dans les moments difficiles.

Selon des médias comme NPR, Cette belle carte postale a été organisée par l’hôte de la station de radio Texas KLTY, Bonnie Curry., qui a été inspiré en regardant les vidéos de chacun des citoyens italiens en train de chanter, mais s’est rendu compte que le bâtiment où il vit est plein de fenêtres et bien sûr, un message comme celui-ci au milieu de la pandémie ne ferait de mal à personne. Alors Curry a décidé d’organiser quelque chose de similaire avec ses voisins et a utilisé “Lean On Me” de Bill Withers. Parce que selon elle: «Tout ce que cette chanson me dit dit ce que nous devons tous faire maintenant. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin d’aide. »

Votre voisin et ténor, Danzel Barber C’est lui qui a commencé avec ça, qui depuis son balcon a commencé à chanter la chanson. Plus tard les autres résidents se sont joints à lui pour monter une immense chorale, certains ajoutant des harmonies, d’autres jetant simplement un coup d’œil par la fenêtre ou enregistrant tout avec leurs téléphones et un peu plus qui s’est désaccordé et rythméMais l’important est l’intention, non? Il était précisément l’un des résidents de l’immeuble qui a saisi l’instant pour nous tous.

Il ne fait aucun doute que la musique nous encouragera toujours à aller de l’avant, et Il n’y a pas de meilleure façon de rendre hommage à Bill Withers que de cette façon, en utilisant ses chansons pour apporter de la joie et un message positif aux gens de cette quarantaine.. Regardez ci-dessous la vidéo: