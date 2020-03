A-ha se rendra au Mexique pour la première fois pour jouer à l’Auditorium National!

Sans aucun doute, l’un des groupes les plus emblématiques des années 80 était A-ha, qui au rythme du synthpop et de la new wave mettent toute une génération à danser avec des rôles comme “The Sun Always Shines on T.V.” et bien sûr “Prenez-moi”. Bien que ces années aient été marquées par la gloire, et que ces derniers temps, ils ont été pertinents pour les chansons qu’ils ont composées il y a près de trois décennies, cela ne signifie pas qu’ils entrent complètement dans la catégorie des groupes cultes.

Pendant des années, nous attendions qu’ils viennent dans notre bien-aimé Mexique pour danser et chanter comme ils le faisaient à l’époque, et maintenant pour tous les nostalgiques qui veulent écouter toutes ces chansons avec lesquelles la grande majorité des chavorruqueros ont grandi, nous avons une excellente nouvelle car il est temps de retravailler nos touffes et de dépoussiérer la veste, car Le groupe norvégien se rendra à Mexico pour la première fois dans le cadre de la tournée pour ses 35 ans et célébrera son premier album studio, Chasse haute et basse. Le rendez-vous pour voir ces légendes des années 80 sera le 22 septembre prochain au National Reform Auditorium, où il jouera sûrement le meilleur du meilleur de sa discographie.

Ce sont les prix pour voir A-ha dans l’Auditorium National

Général: 920 $

Préféré: 1560 $

Fenêtre: 1060 $

Balcon: 890 $

Étage 1: 580 $

La prévente de ce spectacle débutera les 17 et 18 mars à la billetterie du bâtiment de la Réforme ou via le système Ticketmaster. Pour sa part, pour tous les mortels comme nous, la vente générale débutera le 19 mars. Nul doute que A-ha a changé le cours du son des années quatre-vingt que nous entendons encore aujourd’hui, donc les avoir dans la capitale chilienne jouant leurs plus grands succès sera un vrai régal.

Êtes-vous prêt à chanter à pleins poumons et comme s’il n’y avait pas de “Take On Me” demain?