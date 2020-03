À qui s’identifient-ils? Les dix grands personnages qui ne manquent jamais dans le Vive Latino

Il y a déjà 21 éditions d’un festival qui a vu défiler non seulement des groupes légendaires et maintenant désintégré, promesses qui deviendraient des têtes d’affiche et des sonideros aux pop stars, mais aussi des participants qui, année après année, se sont réunis au festival ibéro-américain pour devenir des icônes.

Cette identité a été façonnée par les looks que nous utilisons pour assister au Forum, comment nous nous comportons au sein de ce festival et même le rôle que nous devons jouer ce week-end de mars. Parmi les dizaines de milliers de personnes, Nous vous laissons les dix personnages qui ne manquent jamais dans chaque édition de Vive Latino:

1.- Vétérans de la vieille garde.

Les fondateurs de Vive Latino, dominent complètement tous les coins du festival, les accès, les scènes et même les étals du Chopo tianguis qu’ils connaissent par cœur. Ils ont commencé à tanguer les gens quand il y avait encore des nattes devant la scène principale Et maintenant, ce sont eux qui encouragent les milléniaux qui y participent.

Bien sûr, nous pouvons poser des questions avec votre connaissance approfondie de la VL. Et si vous ne croyez pas que les gens peuvent voler:

Ils hantent tout le festival, mais on les voit beaucoup plus dans les actes essentiels d’un Vive Latino, dans cette édition, ils seront sûrement ancrés dans Vergarabat Bersuit, Culture prophétique, Vicentico et même le débranché de Zoé. S’ils entendent les phrases “Garçon, je venais ici quand tu n’étais même pas né” ou “Avant, Vive était complètement latino”, ils pourront les identifier parmi le public. .

2.- Ceux qui n’ont jamais imaginé aller dans un Vive.

Parmi les tabous, les mythes et la peur de Vive Latino, il y a des gens effrayés qui ne savent pas où ils sont, ils passent leur temps à regarder la carte et à demander où sont les toilettes les plus proches. Ces gens avaient juré de ne jamais aller dans un Vive, mais leurs amis les plus avertis ou un groupe exclusif les ont attirés sur ces terres.

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que déjà à l’intérieur du festival, ils trouveront l’un des meilleurs organisés du pays, et peut-être l’année prochaine ils seront les premiers à acheter leurs abonnements.

3.- Compagnons infaillibles * insérer le cœur de la main *

“Hé mon amour, tu viens avec moi à Vive?” La réponse à cette question peut être cruciale pour diverses relations, et Que ce soit par émotion ou par solidarité, nous verrons autour de nous sans aucune idée et sans aucune idée qui, s’ils n’étaient pas amoureux, n’auraient pas assisté à la Vive. Pour mettre cela à l’épreuve, tournez-vous dans votre entourage pendant ce week-end et voyez ces gens qui ne connaissent pas une chanson ou qui, à fond, sont plus coincés dans leur chela ou leur pizza que sur scène.

Maintenant, il y a aussi ceux qui manquent un groupe en étant avec leur partenaire. On se souvient dans les éditions récentes des combats à voir Gorillaz ou Calle 13; Le 1975 ou Santana. Ce que nous faisons pour l’amour, non?

L’amour s’est épanoui en # 20ansVL19, nous avons été témoins lorsqu’un homme courageux a proposé à sa petite amie et a dit oui! https://t.co/NZLxUxuAjw

– Sopitas (@sopitas) 18 mars 2019

4.- Ceux qui ne vont qu’aux trancazos

The Vive est peut-être le festival où plus de cardio peut être fait, parce que vous n’avez jamais vu un concert dans lequel il n’y a pas de fosses mosh, de slams ou de danse intense. Curieusement préparés pour cela sont les plus légers: un débardeur et un short en jean suffisent pour finir trempés de sueur après plusieurs cercles de poussée.

5.- Les fans d’une garniture de pavillon (et la clôture de confinement)

Dans un exercice que peu de gens comprennent, il y a ceux qui ont attendu toute leur vie pour voir un groupe que Vive apporte au format festival, donc un jour avant de s’hydrater, se reposer et camper à côté de la clôture. Dès que son groupe préféré commence à jouer, vous les voyez sur les écrans avec un drapeau mexicain, ensoleillé et épuisé, mais rayonnant de pur bonheur. Pourquoi les groupes ont fait ça? Nous connaissons tous quelqu’un qui pratique cette pratique!

6.- Les débutants enthousiastes

Nous sommes tous allés, et il a été extrêmement agréable de découvrir qu’el vive est un endroit pour découvrir toutes sortes de propositions, c’est pourquoi nous les envions un peu quand ils ont été surpris pour la première fois avec tous les événements qui font une expérience complète de Vive Latino.

Nous gardons toujours nos premiers concerts Vive, nous voyons nos photos à la puberté et nous avions des chemises énormesOui, ces participants verront pour la première fois ce qui sera une tradition dans les années suivantes.

7.- Les fans de la scène principale (et des tribunes).

Profitant du fait que Vive est le seul festival dans la ville qui a des stands pour tout le monde, Il vaut également la peine d’aller s’asseoir pour un ou plusieurs actes sur la scène principale. Ici, nous verrons des gens qui ne sont pas si jeunes, qui en esprit veulent continuer la fête, mais bon, les jambes ne peuvent plus tenir comme avant.

Inclusivement, Si vos parents ne vous laissent pas partir, vous pouvez les prendre, y rester et vous regarder “d’en haut”. Ensuite, vous vous faufilez et vous vous assurez que tout le monde passe un bon moment (et sans les avoir avec le «Jésus dans la bouche», comme ils diraient là-bas).

8.- Les obsédés du contrôle

“Nous voyons ce groupe 32 minutes, puis nous allons aux toilettes 4 minutes et nous arrivons au premier tour sur la scène qui est de l’autre côté.” Ces types de phrases sont toujours entendus au leader mélomane du groupe, celui qui veut orchestrer toute la journée, sans compter les accidents qui peuvent ruiner un itinéraire.

Ils sont un peu sous pression, plus attentifs à la minute qu’ils doivent quitter pour passer à une autre étape que de profiter du groupe devant eux. Plusieurs fois, ils sont les héros de la journée, mais je souhaite qu’ils aient eu une chance d’enfreindre les règles, même pour un petit moment.

9.- Collecteurs de litière.

Pour ces fans de vive, les décors se présentent sous la forme de verres chela. Et est-ce que le bonheur particulier causé par la consommation d’alcool (descendre au petit trot) peut être vu au loin quand quelqu’un tient des verres et des verres de chela d’un lit empilés les uns sur les autres. Comme ils ne sont pas bien avec tous leurs sens, il est conseillé de ne pas trop s’approcher, car une oscillation peut se terminer par une chute. De plus, ils crient généralement CHEEEEELAAAAAAAS délicatement lorsque vous regardez un groupe que vous souhaitez écouter.

10.- Historiens (pal feis)

Que ce soit avec un petit téléphone portable, avec un appareil photo portable ou même avec un iPad avec toute la brillance, il ne manque pas qui veut prendre le meilleur souvenir de tous: le concert enregistré. Plus d’une fois, quelqu’un a lancé un chela sur son appareil, mais cela ne le fait pas abandonner.

Ils sont entièrement identifiables, et ils n’écoutent pas les raisons, il est donc préférable de bouger pour éviter d’avoir la luminosité d’un téléphone portable devant vous tout le temps.

Et vous, à qui vous identifiez-vous?

Photo en vedette: Live Latino (Facebook)