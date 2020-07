A Steady Drip, Drip, Drip critique d’album

Sparks: A Steady Drip, Drip and Drip en promotion

Sparks – Une goutte à goutte stable, goutte à goutte, …

Une goutte à goutte régulière, goutte à goutte, goutte à goutte

Sparks – Une goutte à goutte stable, goutte à goutte, …

Une goutte à goutte régulière, goutte à goutte, goutte à goutte …

Mystérieusement sans âge, pleins d’énergie et d’esprit vif alors même qu’ils entrent dans la soixante-dix, Ron et Russell Mael ont créé une impressionnante résurgence de carrière ces dernières années.

Leur partenariat de supergroupe 2015 avec Franz Ferdinand, FFS, a renforcé leur profil et leurs félicitations critiques, leur album Hippopotamus 2017 a valu au duo des critiques enthousiastes et leur premier Top 10 britannique depuis des décennies.

Avec une nouvelle entente avec un grand label et une collaboration musicale sur grand écran avec le réalisateur culte Leos Carax, Annette, les frères continuent de jouer à leurs forces avec leur vingt-quatrième album studio, s’inspirant une fois de plus consciemment de leur glam classique -pop sound tout en poussant plus profondément dans le territoire de l’avant-cabaret et de l’art-rock expérimental.

Les paroles spirituelles, lettrées et cultivées restent une forte signature de Sparks, avec un penchant durable pour les références Europhiles et Anglophiles qui remontent à la période de percée du duo alors que LA s’exile au début des années 70 à Londres.

Les one-liners drôles abondent ici, avec des allusions aux prix BAFTA, aux Land Rovers, aux rues parisiennes et aux compositeurs russes. Quelles que soient leurs racines à l’époque du glam, les Maels appartiennent à une lignée lyrique américaine plus riche qui comprend Dorothy Parker, Tom Lehrer et Stephen Sondheim.

Il y a des échos du flirt du duo Franz Ferdinand sur I’m Toast, un trépidant glamour urgent empilé d’harmoniques baroques et de plaisanteries affolées. Le titre superbement intitulé Please Don’t Fuck Up Our World est un éco-hymne avec une différence, avec une chorale d’enfants délivrant son message hilarant et hugging aux arbres: « Rivières, montagnes et mers / Personne ne sait pourquoi elles sont là … ‘Greta Thunberg devrait adopter cette comptine glorieusement jurée comme mélodie de thème, ne serait-ce que pour exciter encore plus ses ennemis au visage de gammon.

Le dernier d’une série d’airs musicaux de haute culture, Only Hit de Stravinsky est une fantaisie contrefactuelle selon laquelle le compositeur russe fêté devient une pop star playboy débauchée, le tout dans un art-funk abrasif qui reconnaît l’héritage moderniste de Stravinsky, Existential La menace est une opérette speed-punk incroyablement loufoque.

Comme toujours avec les albums Sparks des derniers jours, l’arcade implacable et le jeu de mots de mitrailleuse se sentent parfois sans air et strident. Onomato Pia est essentiellement un jeu de mots débordant, la tondeuse à gazon plus rugueuse en boucle lyrique qu’une chanson entièrement arrondie. Mais même si les niveaux de qualité vacillent par endroits, A Steady Drip, Drip, Drip est toujours un exemple encourageant d’un groupe vraiment original qui continue de jouir du succès selon ses propres termes uniques en affinant et en amplifiant leur étrangeté juvénile au lieu de s’adoucir avec l’âge.