Avec deux albums parmi les dix premiers et deux trois premiers singles en Amérique en 1968, les rockeurs de Los Angeles Steppenwolf se sont donné un acte à suivre. Mais dans les premiers mois de l’année suivante, ils ont recommencé. Le 7 mars 1969, ils sortent leur troisième album, At Your Birthday Party, et le verront bientôt figurer dans le top dix, avec son single phare «Rock Me».

Le nouvel album, plus rock que l’œuvre précédente du groupe, a été le premier à présenter Nick St. Nicholas à la basse, en remplacement de Rushton Moreve. L’arrivée de Saint-Nicolas divisait les opinions des purs et durs de Steppenwolf, mais le nouveau membre du groupe avait co-écrit sur deux pistes, y compris un crédit solo pour «Sleeping Dreaming», même si ce n’était qu’un peu plus d’une minute de jam. Le chanteur John Kay a écrit «Rock Me», qui a eu l’avantage supplémentaire d’un placement dans le long métrage de 1968 Candy, une période de permissivité mettant en vedette Marlon Brando, Richard Burton et même Ringo Starr.

«Le quatuor underground et aérien populaire»

Le single a fait ses débuts au Hot 100 la semaine avant la sortie de l’album, et bien qu’il n’ait réussi qu’un classement de dix semaines, contre 13 pour “ Born To Be Wild ” et 16 pour “ Magic Carpet Ride ”, il a néanmoins atteint Non. 10. C’était une histoire similaire pour At Your Birthday Party, qui n’a pas atteint la certification d’or déjà obtenue par Steppenwolf et The Second, mais a quand même passé 29 semaines sur le palmarès des albums Billboard.

La revue du nouveau long player par le magazine décrit de manière amusante Steppenwolf comme «le quatuor underground et aérien populaire». Il décrivait Party comme «un programme solide», mettant en vedette le single à succès ainsi que «Jupiter Child», «une autre bonne coupe lourde» et «She’ll Be Better», «un bon numéro bluesy. «Round & Down» se distingue également. »

