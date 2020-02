Aaron Lewis de Staind déclare que la destitution de Trump “ n’aurait pas pu être plus inconstitutionnelle ”

TACHÉ chanteur Aaron Lewis, qui est largement considéré comme l’un des musiciens les plus politiquement conservateurs du rock, a déclaré à Anchorage Press dans une récente interview qu’il considérait la mise en accusation de Le président Donald Trump par la Chambre des représentants comme la représentation la plus claire de ce qui ne va pas avec l’Amérique de nos jours.

“Les programmes qu’ils préconisent maintenant ont fait plus de morts que toutes les guerres qui ont eu lieu dans le monde, alors faites-vous une immense faveur, comprenez votre histoire et sachez ce que dit la Constitution”, Lewis argumenté. “Quoi [Congress] n’a pu être plus inconstitutionnelle dans sa forme ou sa forme. “

Le rockeur de 47 ans Lewis ne croit pas que ses tendances résolument conservatrices soient si inhabituelles, compte tenu du fait que les personnes âgées ont tendance à avoir des opinions politiques plus conservatrices et sont plus susceptibles que les jeunes adultes de soutenir les candidats et les problèmes républicains.

«C’est difficile pour moi de ne pas le faire en vieillissant – c’est comme ça que ça se passe. Alors que la vie devient plus claire, vous avez plus de responsabilités» Aaron m’a dit. “Vous faites entrer des enfants dans le monde, et si vos opinions ne changent pas pour devenir plus conservatrices et protectrices du pays et de la vie que vous avez offerte à vos enfants, vous n’avez tout simplement pas prêté attention.”

Il a ajouté: “Je suis sûr que[certains[someTACHÉ Ventilateurs]ne ressens pas la même chose que moi. La façon dont je regarde les choses est que si je vous offense avec mon point de vue, alors tant mieux – vous avez besoin de quelque chose pour sortir de ce sommeil. “

Lors de certaines de ses récentes expositions personnelles, Lewis a dédié la chanson “Dieux et armes à feu” à Membre du Congrès Adam Schiff, Présidente de la Chambre Nancy Pelosi “et tout le monde essayant de déchirer ce pays en lambeaux.”

Lewis était un fervent critique de Le président Barack Obama, disant à une foule lors d’un de ses concerts solo en 2016: “Barack Obama aurait dû être mis en accusation il y a longtemps. Chaque putain de décision qu’il prend est contre la Constitution, c’est contre ce qui est bon pour notre putain de pays, et il est vraiment le pire putain de président que nous ayons jamais eu dans l’histoire de ce putain de pays. “

Cette même année, Lewis Raconté Panneau d’affichage qu’il soutiendrait Donald Trump dans la course présidentielle américaine, même s’il a été “déçu” par le magnat de l’immobilier “avec les querelles et les injures”. Lewis a ajouté qu’il a voté pour Le sénateur Ted Cruz, Atoutest le concurrent le plus proche de la course à l’investiture républicaine, dans la primaire du Massachusetts.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).