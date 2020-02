Aaron Stainthorpe de My Dying Bride sur «Le fantôme d’Orion»: «C’est un album très riche»

United Rock Nations de France a récemment mené une interview avec le chanteur Aaron Stainthorpe des vétérans britanniques du doom metal MA FEMME MOURANTE. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

À quoi s’attendre de MA FEMME MOURANTEprochain album studio, “Le fantôme d’Orion”:

Aaron: “Vous pouvez vous attendre à beaucoup, vraiment, parce que nous y avons mis beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de guitares, plus de guitares que tout autre album que nous ayons jamais fait, même s’il n’y a qu’un seul guitariste, parce que Calvin [[Robertshaw]avant le début de l’enregistrement. Cela signifiait donc Andrew [[Craighan]a fait toutes les guitares, et parce qu’il avait toute liberté pour faire ce qu’il voulait, il a fait beaucoup, beaucoup et beaucoup de guitares, donc ça a l’air assez étonnant. Et, bien sûr, nous avons eu des violons, des claviers et des basses. Nous avons Lindy-Fay Hella de WALDRUNA faire du chant. Jo Quail joue du violoncelle. J’ai fait beaucoup, beaucoup de voix différentes, c’est donc un album très riche. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des voix de death metal, des voix propres, il y a des chuchotements, il y a toutes sortes de choses – assez de variété, je pense, pour garder la plupart MA FEMME MOURANTE les fans heureux. Bien sûr, il y en aura toujours qui se plaindront, mais il y en a avec chaque album. “

Sur les thèmes lyriques sur “Le fantôme d’Orion”:

Aaron: “Il se matérialise de la même manière que la plupart [albums] faire. Vous écrivez sur les choses que vous savez; vous regardez en arrière votre histoire MA FEMME MOURANTE et vous essayez de rendre la musique que vous écrivez aujourd’hui meilleure que la musique que vous avez écrite sur le dernier album. Notre dernier album, «Sentez la misère», a obtenu de très bonnes critiques, ce qui signifie que nous devons travailler encore plus dur pour que le nouvel album le rende meilleur que le dernier album, mais c’est bien. C’est un bon défi. Cela vous oblige à essayer plus fort, cela vous oblige à vous améliorer à chaque fois, donc c’est toujours bon. Et vous évoluez. En vieillissant, vous changez, vos intérêts changent, vos influences changent – pas beaucoup, mais elles changent juste assez pour ajouter de la variété aux nouvelles choses que vous créez. Bien que lorsque vous entendrez l’album, bien sûr, vous saurez que c’est MA FEMME MOURANTE, mais il a encore suffisamment d’idées fraîches pour le garder intéressant pour tout le monde parce que nous ne voulons pas écrire les mêmes chansons encore et encore, et les fans ne veulent pas entendre les mêmes chansons encore et encore. Vous devez avoir une variété fraîche. “

Sur quels artistes ont inspiré MA FEMME MOURANTE lors de la création de “Le fantôme d’Orion”:

Aaron: “Divers artistes le font, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous leur ressemblerons. Je suis un grand fan de NICK CAVE ET LES MAUVAISES GRAINES, mais même si je les écoute et que ça me donne envie d’écrire, je n’écris pas de la même façon Nick Cave écrit, mais c’est toujours une inspiration. De la même manière, la musique inspire parfois Andrew, mais cela ne signifie pas qu’il va écrire dans ce style. Cela réveille simplement quelque chose dans votre esprit et vous permet de poursuivre vos propres idées même si cela a été lancé par quelque chose de complètement différent. Je pense que beaucoup d’artistes font ça parce que si vous vous inspirez trop de quelqu’un, vous commencerez à ressembler à eux. Et lorsque vous commencez à ressembler à quelqu’un d’autre, cela signifie que vous vous trompez. C’est bien d’avoir de l’inspiration, mais vous ne pouvez pas arnaquer les gens. “

Sur la décision de signer avec Dossiers d’explosion nucléaire après avoir dépensé MA FEMME MOURANTEtoute sa carrière avec Records de Peaceville:

Aaron: “Nous étions sur Records de Peaceville pendant de nombreuses années et ils ont été formidables. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour MA FEMME MOURANTE, ce qui est merveilleux. Mais nous pensions MA FEMME MOURANTE avait plus à offrir, donc nous espérions que lorsque le contrat avec Peaceville a pris fin, nous pourrions trouver un plus grand label. Maintenant, nous savions Explosion nucléaire était l’un des labels les plus sympas, donc nous espérions qu’ils seraient intéressés. Heureusement, ils étaient intéressés. Nous avons obtenu un contrat de Explosion nucléaire et c’était merveilleux, alors nous avons dit au revoir à Records de Peaceville. Nous sommes toujours satisfaits de Peaceville. Je suis sorti boire un verre avec tout le monde de Peaceville juste vendredi soir. Tout va bien; nous sommes tous encore amis, donc c’est super, mais il était temps de passer à autre chose. Nous devions faire des choses plus grandes et meilleures, et Explosion nucléaire est l’étiquette parfaite à prendre MA FEMME MOURANTE plus loin dans le monde à des gens qui n’ont jamais entendu parler de nous auparavant. Je pense que c’était la bonne décision. Oui, la promotion a été formidable. Nous sommes allés à Londres pour faire beaucoup, beaucoup d’entrevues, tant d’entrevues sur Skype. C’est incroyable. C’est génial que les gens continuent de s’intéresser à MA FEMME MOURANTE après 30 ans. Le buzz jusqu’à présent est toujours incroyable. Nous profitons toujours de notre lune de miel avec Explosion nucléaire. “

“Le fantôme d’Orion” sortira le 6 mars via Explosion nucléaire. La pochette de l’album a été créée par l’artiste Eliran Kantor (TESTAMENT, TERRE GELÉE, SODOME).