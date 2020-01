Abandon des procès pour mort injustifiée de Meek Mill

En 2017, Meek Mill a été poursuivi par trois parties différentes pour une fusillade survenue lors d’un concert en décembre 2016 au Oakdale Theatre de Wallingford, Connecticut. Un homme, Dylan Thomas, a reçu une balle dans la jambe et a poursuivi le rappeur ainsi que Live Nation et la salle de concert pour dommages et intérêts. Cette affaire a été abandonnée l’année dernière.

Maintenant, les deux parties restantes – les familles de deux hommes tués dans la fusillade – ont toutes deux accepté de mettre fin à leurs poursuites, comme le rapportent Blast et Pitchfork peuvent le confirmer via les archives judiciaires. La famille de Jaquan Graves a retiré sa plainte le 13 janvier, tandis que la famille de Travis Ward a abandonné son cas le 22 janvier.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Meek Mill se produirait aux Grammy Awards de cette année dans le cadre d’une prestation en hommage à feu Nipsey Hussle.

