ABBA lancerait son premier matériel depuis plus de 30 ans

Gimme Gimme Gimme! Qui n’aime pas la musique disco? Ce genre est né d’une sous-culture urbaine à New York qui, depuis le début des années 1970, a envahi les dancefloors du monde entier. Avec plusieurs bandotas comme Abeilles et Terre, vent et feu, le groupe suédois ABBA était l’un des plus tirés au sort de l’histoire de la scène disco. Maintenant, après plus de trois décennies de silence, ABBA se prépare à sortir de la nouvelle musique cette année.

L’ancien membre Benny Andersson a révélé les plans dans une nouvelle interview pour NME. “Ils arrivent”, a déclaré Andersson à ABBA Talk à propos des prochains enregistrements du groupe, qui devraient contenir au moins cinq nouvelles chansons. «Ils viennent cette année. Je suppose qu’après l’été. “

Cela ne tombe vraiment pas autant comme une surprise mais comme une nouvelle passionnante. Les icônes de la pop suédoise se sont rencontrées en 2018 pour enregistrer de nouvelles musiques. Cependant, ses plans prévus ont été retardés à plusieurs reprises depuis lors, en partie en raison de problèmes techniques. Reconnaissant les nombreux reports, ABBA Talk a demandé si Andersson pouvait vraiment s’engager à une date de sortie 2020.

“Rien ne devrait être promis”, répondit-il prudemment, “Mais si je devais décider, ce serait en septembre”. Le natif de Stockholm, 73 ans, a ajouté: «Je ne peux pas prendre cette décision seul. Mais c’est ce que nous visons. ». D’après ce que nous lisons dans ses déclarations, ce n’est qu’une question de temps. En dehors de cela, il n’y a pas beaucoup plus de détails à ce sujet, mais avec ces déclarations, vous pouvez déjà dépoussiérer ce pantalon évasé que vous ne lâchez jamais. Ici, nous quittons l’interview:

😲 De nouvelles chansons #ABBA en septembre 2020? C’est «ce que nous visons», déclare Benny 🤞🏻 pic.twitter.com/LmFTBoYVJi

– ABBAtalk (@abbatalk) 1 février 2020