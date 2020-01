Absu l’appelle quitte – Blabbermouth.net

Metallers noirs ABSU se sont séparés.

Batteur et chanteur de longue date Russ Givens, qui porte le nom de scène Proscripteur McGovern, a annoncé la rupture du groupe dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a écrit: “Après de maigres délibérations et zéro remords, j’ai décidé de dissoudre ABSU après trois décennies d’existence. Collectivement et universellement, cette décision est finie en raison de circonstances insolubles, qui ont conduit à ce résultat final. Aucun temps, effort, formule ou mode ne peut modifier mon verdict.

“Refusant de commenter davantage le sujet, je vous laisse avec l’enchantement suivant:

“{Vii} Car il y a des eaux amères du Chaos immobiles sous (le) sol – Et les Souverains, qui les personnifient, règnent sur les Opacités et au-delà.

“[II] Implorez tous les débutants dans l’obscurité, en dehors des cercles du temps. Dans le tour de passe-passe du Chaos, le Profond répondra. »

“{Vi} Ne jamais éteindre la bougie orientale –

“Proscripteur McGovern (Russ R. Givens) “

De retour en 2018, Melissa Moore, mieux connu comme ABSU guitariste Vis Crom, a déclaré qu’elle n’était plus dans le groupe, blâmant la réaction de ses camarades de groupe à sa sortie transgenre pour sa sortie. Elle a déclaré à l’époque: “La transphobie la plus foutue de mes camarades de groupe est ce qui s’est passé. Le groupe est brisé et je ne sais toujours pas comment le gérer. C’est UNIQUEMENT parce que je suis trans.”

ABSU a pris de l’importance avec la sortie de ses débuts en 1993, “Barathrum: V.I.T.R.I.O.L.”, mais c’était avec les années 2001 “Tara” que le groupe est vraiment arrivé. L’album a atteint les premières listes d’innombrables magazines à travers le monde. Cependant, des années s’écouleraient avant que tout nouveau matériel soit enregistré. Fin 2007, le groupe annonce enfin son réveil. Le groupe mettrait près de seize mois à écrire / enregistrer son sixième album, “Absu”, qui a été publié début 2009. Le deuxième volet de ce qui devait être une trilogie, “Abzu”, est arrivé en 2011.



Pour diffusion immédiate – 27 janvier 2020

