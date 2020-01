AC / DC pourrait “sortir un nouvel album” en 2020 et partir en tournée avec Brian Johnson

Ces premiers jours de l’année ont été remplis de bonnes nouvelles musicales. L’agenda des concerts est au top et la liste des nouveaux albums ne cesse de s’allonger. Cependant, cette nouvelle, si elle est vraie, pourrait être la meilleure de toute l’année. Selon de nouveaux rapports, AC / DC sortira un nouvel album et fera son retour sur scène plus tard cette année, avec Brian Johnson revenant en tant que chanteur du groupe de rock légendaire.

Selon la personnalité de la radio australienne Eddie McGuireJohnson reviendra dans le groupe après que la perte auditive l’ait forcé à quitter la scène un jour de 2016. McGuire a également affirmé que l’album de retour AC / DC avec Johnson arriverait dans les deux prochains mois … DEUX MOIS!

S’exprimant sur son programme Triple M à Melbourne, Eddie a déclaré: “Mon email est qu’il y aura un nouvel album sorti par AC / DC (en) février / mars de cette année, mais aussi qu’AC / DC sera en tournée en Australie en octobre / novembre 2020”. “Et après beaucoup de travail et beaucoup de recherches techniques, ils ont pu obtenir une aide auditive spéciale pour Brian Johnson, qui sera en charge.”

Pour aggraver les choses, le batteur Phil Rudd rejoindrait également le retour d’AC / DC, formant à nouveau la programmation légendaire (sans compter Malcom Young décédé en 2017). Rudd a quitté le groupe en 2015 après avoir été reconnu coupable de possession de drogue et de menaces de mort. “Ils ont eu quelques changements pendant le voyage, mais Angus devant, Brian Johnson chantant et peut-être Phil Rudd, après les problèmes qu’il a eu ces derniers temps”McGuire poursuivit.

Une réunion AC / DC complète a fait l’objet de rumeurs pour la première fois en 2018, alors que les icônes du rock travaillaient sur un nouvel album qui présenterait le travail de leur guitariste de dernière minute Malcolm Young sur “toutes les chansons”. Ce nouveau matériel arriverait six ans après la sortie de Rock or Bust, son album studio numéro 17. J’espère que McGuire a raison et que nous écoutons à nouveau la guitare rock d’Angus Young.