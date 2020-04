Acclamé artiste de couverture de heavy metal français accusé d’avoir éventré son père de 80 ans

Selon les journaux français Le Parisien et Le Dauphiné Libéré, célèbre artiste de couverture de heavy metal Jean-Pascal “JP” Fournier a été arrêté jeudi pour avoir prétendument tué son père de 80 ans, Jean-Paul Fournier, en le éventrant et en lui tirant une flèche dans la tête.

La police a apparemment découvert Jean Paulmercredi après avoir été alerté par des proches. L’épouse de la victime, une femme âgée et malade, était à l’étage lorsque les policiers sont arrivés.

Un jour après avoir prétendument commis le meurtre, Jean-Pascal aurait tenté de se suicider en sautant d’un pont dans la rivière Isère dans la ville de Saint-Martin-d’Hères dans la banlieue de Grenoble. La police a été appelée et le suspect de 47 ans, qui n’a pas été blessé, a été immédiatement emmené par les enquêteurs au commissariat de Grenoble où il a été placé en garde à vue.

Un des voisins de la victime, Jacques, a exprimé son choc face à l’éclatement meurtrier de la violence, affirmant que l’acte meurtrier était “au-delà de toute compréhension”. Le voisin a décrit Jean Paul comme “calme” et “très gentil”. Pour ce qui est de Jean-Pascal, que le voisin voyait de temps en temps, Jacques a déclaré: «Il n’avait pas l’air méchant. Il a dû devenir fou. Pourquoi? Je ne sais pas.”

Selon son site Web, Jean-Pascal Fournier a commencé à dessiner et à peindre avant de pouvoir marcher, et il a travaillé sur plus de 200 couvertures d’albums – dont AVANTASIAc’est “L’opéra de métal”, FORCE DU DRAGONc’est “Vallée des damnés” et EDGUYc’est “La poésie sauvage” – au cours de sa carrière de près de deux ans et demi. Il a également conçu les logos de plusieurs artistes du métal bien connus.

Dans une interview 2019 avec Metal ‘N’ Rock For Life, Jean-Pascal a admis qu’il avait du mal à vivre de son art. “Je pense que même un illustrateur établi aura du mal à joindre les deux bouts”, a-t-il déclaré. “Personnellement, j’ai abandonné il y a quelques années en essayant de vivre exclusivement avec [my art]. ”



Publié par Jp Fournier Illustration le vendredi 25 octobre 2019

