Ace Frehley pleure la mort de son “ bon ami ” Neil Peart: il était “ un batteur précis et innovant ”

Original BAISER guitariste Ace Frehley a rendu hommage à Neil Peart, décédé mardi 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Le samedi (janvier), Ace a pris sur ses réseaux sociaux pour écrire: “Neil nous manquera beaucoup en tant que batteur précis et innovant! Il était aussi un bon ami, et quand nous avons tourné ensemble dans les années 70, nous avons passé beaucoup de soirée à rire et à échanger des blagues et des histoires de route jusqu’à ce que le soleil se lève! Mes condoléances et mes prières vont à sa famille et Alex & Geddy! “

Un jour plus tôt, Frehleyanciens camarades de groupe Paul Stanley et Gene Simmons prendre à Twitter exprimer leurs condoléances. Stanley a écrit: “Absolutely Horrible News. Neal Peart [sic] est décédé après avoir combattu le cancer du cerveau pendant des années. Sa dernière vie a été remplie de tant de tragédies familiales. Alors, tellement triste. Je suis juste choqué. ” Simmons offert “des prières et des condoléances au Peart famille, fans et amis, “ajouter”Neil était une bonne âme. “Guitariste Tommy Thayer, qui a rejoint BAISER en février 2003, dans les bottes de Frehley, fait écho Simmonssentiment, ajoutant qu’il était “si triste d’entendre parler de Neil Peart qui passe.”

Au cours d’un novembre 2018 SiriusXM Mairie, Stanley dit que SE RUER était le groupe d’ouverture “le plus excitant” BAISER n’a jamais eu. “Nous les avons d’abord fait jouer avec nous au Canada et John Rutsey était toujours le batteur “, at-il dit.” Le premier album était si … C’était HUMBLE PIE, c’était[[LED] ZEPPELIN. Ils ont évidemment trouvé leur place dans quelque chose qu’ils voulaient faire plus tard. Ils étaient toujours super. “

Le batteur Eric Singer, qui a été en BAISER allumé et éteint depuis 1991, souscrit, en disant: “Je pensais SE RUER était le meilleur. j’ai vu SE RUER ouvert pour BAISER. Je pensais que c’était le groupe d’ouverture le plus cool. C’était le ‘Voler de nuit’ tournée – début 75. BAISER avait ‘Plus chaud que l’enfer’ sortir et SE RUER venait de recevoir Neil Peart et ils avaient ‘Voler de nuit’. “

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.

NeilLes survivants incluent sa femme Carrie et fille Olivia.



