Achetez des billets pour Catfish and the Bottlemen Clapham Common ici – prix, date, actes de soutien! – HITC

Attrapez Van McCann et co sur scène en 2020!

Catfish et les Bottlemen se dirigent vers Clapham Common et voici comment obtenir des billets…

Quel groupe!

Il y avait tellement de grands groupes indépendants qui ont frappé gros dans les années 2010, mais peu ont réussi à atteindre la popularité de Catfish and the Bottlemen.

Ils se sont en fait formés dans le nord du Pays de Galles en 2007, mais c’est leur premier album studio – The Balcony de 2014 – qui les a vu devenir un phénomène. Il présentait des tubes à succès tels que «Kathleen» et «Cocoon», qui ont joué sans fin dans tous les clubs de rock indépendant depuis.

Maintenant, ils ont trois albums sous leur ceinture, avec The Ride de 2016 et The Balance de 2019 prouvant qu’ils étaient loin d’être des merveilles d’un seul album. Leur brillante réputation est également le résultat de performances live toujours impressionnantes, et cette année, vous aurez la chance de les voir monter sur scène, que ce soit pour la première fois du dixième!

Van McCann du groupe Catfish & The Bottlemen en prestation au Splendor In The Grass 2019 le 19 juillet 2019 à Byron Bay, Australie.

Billets Catfish and the Bottlemen Clapham Common

Vous pouvez obtenir des billets pour Catfish et le concert de Bottlemen’s Clapham Common via See Tickets.

L’événement a lieu le vendredi 15 mai 2020 et les portes sont à 18h00. Les billets coûtent 44,00 £ (hors frais supplémentaires) et un maximum de six peut être acheté.

Les frais de transaction sont de 3,75 £ pour une livraison standard. Donc, vous regardez un peu moins de 50 £ – vous ne voudrez pas manquer!

Voir les billets émettent un avertissement!

Sur le site, ils avertissent les acheteurs de billets: «LE NOM DU PREMIER RÉSERVATEUR SERA IMPRIMÉ SUR TOUS LES BILLETS QU’ILS ACHETERONT. CETTE PERSONNE DOIT ÊTRE PRÉSENTE AU CONCERT… »

Suite: «Le nom ne peut pas être changé une fois l’achat effectué. Lorsque le responsable de la réservation assiste au spectacle, il lui sera demandé de présenter une ID PHOTO correspondante pour accéder au lieu. SI L’ID NE CORRESPOND PAS, L’ENTRÉE SERA REFUSÉE. L’acheteur de billets doit participer au concert accompagné de son invité. Les invités ne seront pas autorisés à entrer sans le responsable de réservation présent et une pièce d’identité correspondant au nom sur les billets. »

Alors, gardez cela à l’esprit!

Le groupe de rock indépendant britannique Catfish And The Bottlemen se produit au Citadel Festival à Gunnersbury Park à Londres le 14 juillet 2019. Le groupe est composé de Van McCann, Benji Blakeway, Robert "…

Qui soutient?

Dans la nuit, l’équipe sportive et YONAKA joueront en tant qu’acteurs de soutien.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, ils valent vraiment la peine d’être vérifiés. YONAKA a récemment figuré dans le récent EP Bring Me the Horizon, vous les avez peut-être aussi entendus.

Ce sera sûrement une nuit formidable.

