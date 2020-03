ACM spécial pour offrir des performances des stars du pays

Suite à l’annonce plus tôt cette semaine que la 55e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards serait reportée à septembre, au milieu de la pandémie de coronavirus, l’Academy of Country Music et Dick Clark Productions ont décidé de remplir la plage horaire du 5 avril avec un présentation en direct d’une heure. ACM Presents: Our Country, diffusé à 20h00 HNE / HNP sur CBS, mettra en vedette des artistes country jouant des ensembles acoustiques directement depuis leur domicile.

Bien qu’une composition n’ait pas encore été officiellement annoncée pour la spéciale, il est supposé que Keith Urban, qui devait prendre en charge l’hébergement de la cérémonie de remise des prix, fera une apparition. Au moment de l’annulation, les seuls artistes qui avaient été publiquement confirmés pour la remise des prix étaient Urban et Miranda Lambert, qui devait rejoindre les autres finalistes Lindsay Ell, Caylee Hammack, Elle King, Ashley McBryde et Tenille Townes pour une interprétation de la chanson à succès d’Elvin Bishop en 1976, «Fooled Around and Fell in Love».

Rejoignez-nous pour ACM Presents: Our Country, une expérience de divertissement mettant en vedette des performances acoustiques à la maison de vos stars de country préférées ainsi que des clips des meilleurs moments des 55 ans d’histoire de l’Académie! L’émission spéciale sera diffusée le 5 avril @ 8 / 7C sur CBS. #ACMOurCountry pic.twitter.com/GkeFbS6ATR

Dans une déclaration officielle, Damon Whiteside, PDG de l’Academy of Country Music, a déclaré: «Bien que le très attendu 55e spectacle des ACM Awards ne puisse pas avoir lieu le 5 avril en raison de la crise sanitaire, nous voulions toujours offrir aux fans un ACM Country divertissant. Musique spéciale comme prévu ». Il a également partagé que ACM présente: notre pays permettrait aux «fans de se connecter avec leurs artistes country préférés et de revivre certains des plus grands moments des ACM Awards, le tout dans le confort et la sécurité de leur propre maison».

Amy Thurlow, présidente de Dick Clark Productions, a ajouté: «La musique a toujours été une puissante forme d’espoir et de solidarité en ces temps difficiles. C’est notre privilège d’offrir au public un message édifiant à travers la musique ainsi qu’un retour sur certains des meilleurs moments de l’histoire des ACM Awards. “

Les nominés de cette année sont Maren Morris et Thomas Rhett (chacun pour cinq prix), les Highwomen (avec Morris, Brandi Carlile, Natalie Hemby et Amanda Shires), Blake Shelton, Old Dominion, Kacey Musgraves et Luke Combs. Le nouveau venu d’ACM, Justin Bieber, qui a co-écrit la chanson n ° 1 de Dan + Shay, ’10, 000 heures ‘, est en lice pour quatre nominations à l’Académie, tandis que la chanson à succès de Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus est prête pour Événement musical de l’année.

