Adam Lambert de la Reine lance un organisme sans but lucratif pour soutenir les groupes LGBTQ +

Le chanteur de la reine Adam Lambert a annoncé le lancement de son nouveau groupe de défense des intérêts à but non lucratif, Feel Something Foundation, dont la mission est de «soutenir les organisations LGBTQ + qui déplacent l’aiguille pour les communautés de tous âges et de tous horizons».

La fondation tire son nom du premier morceau solo de Lambert de 2019, ‘Feel Something’.

“Cela a été écrit à propos de moi sortant de la période basse, défiant ma désillusion, maîtrisant mes besoins et ouvrant mon cœur”, a déclaré le chanteur à propos de la chanson à sa sortie.

La Fondation Feel Something travaillera main dans la main avec des organismes de bienfaisance qui se concentrent sur des questions importantes touchant la communauté LGBTQ +, notamment l’itinérance, les arts, l’éducation, la prévention du suicide et la santé mentale.

La fondation vise également à «abolir le« coming out »comme un terme utilisé pour définir quelqu’un simplement pour être lui-même», a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’organisation fonctionnera d’abord grâce aux dons de Lambert et collectera des fonds grâce à une vente aux enchères de vêtements en ligne de certaines de ses tenues de scène emblématiques au fil des ans. Les activités futures de l’organisme sans but lucratif comprendront également des événements de collecte de fonds, des campagnes de sensibilisation, des événements et d’autres initiatives qui soutiendront les communautés LGBTQ +.

Lambert a une année bien remplie avec Queen en 2020, alors que le groupe se prépare à repartir en tournée, y compris une énorme tournée de 10 spectacles à l’O2 Arena de Londres, ainsi que deux concerts de la Manchester Arena, dans le cadre de leur arène épique de 23 dates et tournée du stade Rhapsody.

Inspirés par le biopic Bohemian Rhapsody, lauréat d’un Academy Award, les tournées présenteront des affichages lumineux spectaculaires et des visuels interactifs. La tournée se déroulera de la mi-juillet à la fin août avec une toute nouvelle expérience de concert.

Le mois prochain, Lambert et Queen se produiront aux côtés d’Alice Cooper, k.d lang, Olivia Newton-John et d’autres à Fire Fight Australia au stade ANZ de Sydney, le 16 février, qui collectera des fonds pour les secours en cas de feu de brousse en Australie.

