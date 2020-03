Adam Lambert lance un nouvel album, Velvet, partage une nouvelle vidéo

La superstar internationale Adam Lambert a publié aujourd’hui son tout nouvel album Velvet. L’album arrive six mois après la sortie de l’EP “Velvet: Side A”, qui contribue une partie du nouveau long métrage. Co-écrit par Adam Lambert aux côtés de busbee, Jeremy Dussolliet, Tim Sommers et Ryan Daly (produit par busbee, Ryan Daly et Tim «One Love» Sommers), l’album comprend «Superpower» et le récent single «Roses», avec Nile Rogers .

Coïncidant avec la sortie de l’album, Lambert a dévoilé la vidéo de la chanson-titre. Réalisée par Charlotte Rutherford, la vidéo voit la chanteuse dans le rôle d’un tailleur ludique, dans un monde dynamique des potins et de la mode des années 70/80. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Adam Lambert fera le Velvet Tour à travers l’Europe plus tard cette année, qui inclura les dates de Manchester Pride le 30 août et de Londres SSE Arena Wembley le 1er septembre. Avant sa tournée solo, cet été le verra se lancer dans la partie européenne de «The Rhapsody Tour» avec Queen (Queen + Adam Lambert). L’énorme série de dates comprendra dix spectacles à l’O2 Arena de Londres, avec un arrêt sur le continent avec des spectacles en Italie, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne.

Parallèlement à sa musique, Lambert a été occupé à lancer sa nouvelle organisation à but non lucratif en faveur des droits humains LGBTQ +. La Fondation Feel Something vise à garantir un soutien à la multitude de problèmes qui continuent d’affecter de manière disproportionnée la communauté LGBTQ +, en travaillant avec des organisations caritatives dont la mission ou le projet vise directement à avoir un impact dans les domaines de l’éducation et des arts; l’itinérance; prévention du suicide et santé mentale. La Fondation Feel Something veut supprimer le «coming out» comme un terme utilisé pour définir une personne comme étant elle-même.

Velvet est sorti maintenant. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

‘Velours’

‘Superpuissance’

«Stranger You Are»

«Loverboy»

‘Roses’ (feat. Nile Rodgers)

‘Plus proche de toi’

«Overglow»

«Comin In Hot»

‘Sur la Lune’

“Love Don’t”

‘Prêt à courir’

«Nouveaux yeux»

«Sentez quelque chose»