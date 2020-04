Adam Lambert se prépare pour l’émission spéciale Livastream Together In Pride de GLAAD

Adam Lambert et Kesha ne sont que deux des stars qui contribueront à “Together in Pride: You Are Not Alone” de GLAAD, un événement spécial en direct qui sera diffusé le dimanche 26 avril à 20 heures. ET sur l’organisation Chaîne Youtube et la page Facebook.

L’événement mettra en évidence la réponse de la communauté LGBTQ à COVID-19 et mettra en vedette une liste d’invités étoilés comprenant Billy Eichner, Kathy Griffin, Matt Bomer, Lilly Singh, Adam Lambert, Bebe Rexha, Dan Levy, Mj Rodriguez, Wilson Cruz , Gigi Gorgeous, Nats ., Michelle Visage, Javier Muñoz, Sean Hayes, Sharon Stone et Tatiana Maslany. Le livestream comprendra des interviews, des messages vidéo, des performances de Kesha et Melissa Etheridge, et collectera des fonds pour les organisations LGBTQ associées à CenterLink.

“À une époque où certaines personnes LGBTQ pourraient s’isoler dans des maisons qui ne s’affirment pas, GLAAD rassemble les plus grandes stars et alliées LGBTQ pour envoyer des messages d’amour, de soutien et d’acceptation”, a déclaré la présidente et chef de la direction de GLAAD, Sarah Kate Ellis. «Tant de personnes LGBTQ, en particulier nos jeunes, dépendent du soutien des centres communautaires locaux à travers le pays, et pendant cette période de détresse financière, nous devons nous rassembler en tant que communauté pour garantir que toutes les organisations LGBTQ puissent continuer leur travail de sauvetage.»

Le mois dernier, GLAAD a rejoint plus de 100 organisations LGBTQ dans une lettre ouverte appelant les responsables de la santé publique et les médias américains à lutter contre la vulnérabilité accrue des personnes LGBTQ à la pandémie de COVID-19.

L’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus a été de grande envergure, selon l’organisation, qui a rédigé une lettre ouverte appelant les responsables de la santé publique à lutter contre la vulnérabilité de la communauté LGBTQ en raison des taux plus élevés de cancer, de VIH et de tabagisme, facteurs qui peut se traduire par une maladie plus grave due au virus.

Avant “Ensemble dans la fierté: vous n’êtes pas seul”, GLAAD dévoilera une campagne de narration sur son site pour mettre en lumière les personnes LGBTQ répondant à COVID-19 et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie.

En tant qu’organisation, GLAAD a été affectée en raison de la fermeture généralisée de rassemblements à grande échelle. Les GLAAD Media Awards à New York et à Los Angeles ont tous deux été retirés du calendrier et seront reportés à la fin de cette année.