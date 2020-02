Adam Lambert sur le défunt chanteur de la reine Freddie Mercury: “ J’espère que d’une certaine manière je pourrai continuer à vivre son esprit ”

Adam Lambert dit qu’il est “chanceux” de pouvoir rendre hommage à la fin Freddie Mercury en parcourant le monde avec REINE.

Lambert, le batteur Roger Taylor et guitariste Brian May d’abord partagé la scène pendant “Idole américaine” en mai 2009 pour une représentation de “Nous sommes les champions”. Ils se sont à nouveau associés en 2011 au MTV European Music Awards à Belfast, en Irlande, pour une finale électrisante de huit minutes “Le spectacle doit continuer”, “Nous allons vous bercer” et “Nous sommes les champions” et à l’été 2012, le chanteur a effectué une série de spectacles avec REINE à travers l’Europe ainsi que des dates en Russie, en Ukraine et en Pologne. Depuis, ils ont effectué un certain nombre de tournées et se sont produits dans certains des plus grands festivals du monde.

Lambert, qui était le premier homme gay ouvertement à avoir un album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200, a parlé de son passage avec REINE dans une récente interview avec Jane Kennedy et Mick Molloy de l’Australie Triple M station de radio.

Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “J’ai tellement de chance de pouvoir rendre hommage à[[Freddie]et le célébrer en tant qu’artiste et en tant que personne, en tant qu’écrivain, en tant que chanteur. Et je pense que je me rapporte à certaines des choses qu’il a, de toute évidence, traversées; Je peux en quelque sorte faire des comparaisons. Et j’espère qu’en quelque sorte je pourrai continuer son esprit. Je pense qu’il y a certaines intentions avec lesquelles ces chansons sont censées être chantées, et j’essaie d’y aller. Et j’ai posé beaucoup de questions et appris beaucoup de choses sur lui, et j’essaie vraiment de le garder au premier plan de mon esprit. Non pas pour l’imiter, mais pour le faire pour lui – un peu comme le célébrer. “

Mai décrit précédemment Lambert comme le seul chanteur que le groupe avait trouvé capable de remplir les chaussures de Mercure, décédé en 1991 des complications du SIDA. “Adam est la première personne que nous avons rencontrée qui peut faire tout le REINE catalogue sans clignoter “, a déclaré Mai. “Il est un don de Dieu.” Taylor fait écho aux sentiments du guitariste, ajoutant: “[[Adam‘s]incroyablement musical, et nous prenons certainement tout ce qu’il dit très au sérieux. “

Ce printemps, REINE + ADAM LAMBERT jouera leurs premières dates européennes depuis la sensation du box-office mondial qui était le “Rhapsodie bohémienne” film. Le biopic introduit REINEde la musique à de nouveaux publics avec des résultats record. En plus de devenir le biopic musical le plus rentable de tous les temps, au Royaume-Uni, il est également le film le plus vendu en 2019 à la maison.



