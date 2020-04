Adam Schlesinger, 52 ans, créateur de la maman de Stacy, mort d’un coronavirus

Le co-fondateur de Fountains of Wayne, Adam Schlesinger, est décédé des complications du coronavirus (COVID-19). Il avait 52 ans.

Schlesinger, originaire de New York, s’est révélé positif pour COVID-19 il y a environ deux semaines. Comme ses symptômes étaient graves, il a commencé à recevoir un traitement dans un hôpital local. Il y a deux jours, la famille de Schlesinger a indiqué que même si son être cher avait été placé sous un ventilateur et sous sédation, son état s’améliorait et qu’ils étaient «prudemment optimistes». Le chanteur-compositeur-interprète a ensuite pris une tournure pire; son décès à 52 ans a choqué ses fans et ceux qui le connaissaient personnellement.

Adam Schlesinger a cofondé Fountains of Wayne en 1995, et le groupe de rock de quatre pièces a reçu deux nominations aux Grammy Awards en 2003 pour leur morceau immensément populaire, «Stacy’s Mom». Schlesinger a également cofondé Ivy et Tinted Windows, en plus de devenir un écrivain musical accompli pour le cinéma et la télévision.

Au moment de la rédaction de cette pièce, les autres membres de Fountains of Wayne n’avaient pas encore commenté publiquement la mort de Schlesinger. Sa famille n’a pas publié de communiqué officiel.

Cependant, une abondance de fans et de personnalités de premier plan ont déjà utilisé les médias sociaux pour offrir des paroles aimables et célébrer la vie de Schlesinger.

L’acteur Tom Hanks, qui s’est remis de COVID-19, a écrit un message émouvant sur Adam Schlesinger. Adam a créé la chanson-titre du film de 1996 That Thing You Do !, que Hanks a écrit, réalisé et interprété.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré que la mort de Schlesinger était «une perte triste et triste pour la scène musicale de Jersey». De plus, l’auteur Stephen King a complété les talents musicaux de Schlesinger et a écrit: «Comme c’est terrible de le perdre à 52 ans à cause de ce virus.

Plusieurs personnalités de l’industrie musicale ont été diagnostiquées avec COVID-19. Le PDG d’Universal Music Group (UMG), Lucian Grainge, lutte actuellement contre l’infection, tout comme la légende du pays John Prine. Le pilier de l’opéra, Placido Domingo, s’est presque entièrement remis de la maladie, et l’artiste «Pickup Man» Joe Diffie est décédé des complications de COVID-19 plus tôt cette semaine.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 935 000 cas de COVID-19 dans le monde.