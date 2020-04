Adam Schlesinger, co-fondateur des fontaines de Wayne, décède à l’âge de 52 ans

Adam Schlesinger, co-fondateur des vétérans de la pop pop new-yorkaise Fountains Of Wayne et auteur-compositeur lauréat d’un Emmy pour Crazy Ex-Girlfriend, est décédé des suites de complications liées au coronavirus à l’âge de 52 ans.

Son avocat, Josh Grier, a confirmé la mort de Schlesinger. Schlesinger a été hospitalisé en mars et testé positif pour le coronavirus.

Schlesinger a eu l’une des carrières les plus enviables dans la musique pop et a étendu ses talents créatifs en dehors des palmarès musicaux, écrivant des chansons pour le cinéma, le théâtre et la télévision. En tant que candidat EGOT, Schlesinger a été nominé pour les Oscars, Tonys, Grammys et Emmys et a remporté ces deux derniers prix.

Schlesinger a commencé Fountains of Wayne en 1995 et a joué de la basse avec Chris Collingwood, qui jouait de la guitare et chantait le chant. Le groupe tire son nom d’un magasin d’ornements de pelouse à Wayne, New Jersey, près de la ville natale de Schlesinger, Montclair.

Fusion de la power pop et du rock indépendant, Fountains of Wayne était le favori des critiques, sortant cinq albums entre 1996 et 2011. Leur plus grand succès était ‘Stacy’s Mom’ en 2003, un morceau de nouveauté qui a fait le clin d’œil et qui a atteint le 21e rang du Billboard’s Hot 100. graphique.

Pendant son séjour chez Fountains of Wayne, Schlesinger a reçu deux nominations aux Grammy Awards, mais sa seule victoire était pour son travail sur A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All !, de Steven Colbert, qui a remporté le prix du meilleur album de comédie en 2010.

Jamais un pour se reposer sur ses lauriers, Schlesinger a également sorti six albums avec son autre groupe, Ivy, tout en construisant une liste régulière de crédits d’écriture de musique de film et de télévision.

En tant que personne fortement influencée par Bandes des années 60 comme The Kinks, Schlesinger était le candidat idéal pour créer un morceau à succès unique pour un faux groupe dans le film de Tom Hanks de 1996, That Thing You Do. Hors écran, ‘That Thing You Do’ a également figuré et a valu à Schlesinger une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Il a également obtenu une nomination aux Golden Globe pour la chanson cette année-là.

Schlesinger a également amené son art de la scène sur scène, en collaboration avec David Javerbaum pour écrire des chansons pour la comédie musicale de Broadway 2008 «Cry-Baby», basé sur le film culte des années 90 de John Waters. Cette année-là, le duo a été nominé pour un Tony pour la meilleure partition originale, et ils ont de nouveau travaillé ensemble en 2015 sur la pièce «An Act of God».

L’auteur-compositeur-interprète et compositeur a contribué à un certain nombre de projets télévisés, mais son plus grand succès a été son travail sur la série de comédie musicale CW Crazy Ex-Girlfriend avec Rachel Bloom. Schlesinger a reçu deux nominations aux Emmy Awards 2016 pour Crazy Ex-Girlfriend, y compris une musique originale et des paroles exceptionnelles pour «Settle For Me» et «Outstanding Main Title Theme»

Il a ensuite reçu une autre nomination aux Emmy Awards en 2017 pour des chansons originales, puis aux Emmy Awards 2018, il a décroché un autre prix pour «Les antidépresseurs ne sont pas une grosse affaire». Au total, il a été nominé 10 fois pour un Emmy Award, dont cinq pour Crazy Ex-Girlfriend, sur lequel il a été producteur exécutif de musique.

Ces derniers mois, Schlesinger avait travaillé avec Sarah Silverman sur une adaptation scénique de ses mémoires The Bedwetter, qui devait commencer les avant-premières sur Off Broadway ce mois-ci et il collaborait avec Rachel Bloom pour une adaptation musicale de la série télévisée The Nanny qui prévoyait un début à Broadway.