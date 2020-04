Adam Schlesinger, membre des fontaines de Wayne, décède à 52 ans d’un coronavirus

Plus tôt cette semaine, certains médias ont rapporté que le musicien Adam Schlesinger –Co-fondateur et bassiste du groupe Fountains of Wayne– était dans un hôpital de New York après un test positif pour COVID-19. Malheureusement, quelques heures après l’annonce de cette nouvelle, Le monde de la musique a appris que le musicien est décédé le 1er avril à l’âge de 52 ans des coronavirus.

La nouvelle de la mort du musicien américain a été confirmée par le propre avocat d’Adam, Josh Grier pour le New York Times. C’est Grier lui-même qui a dit que Schlesinger était “très malade et sous sédation” et respirait à l’aide d’un ventilateur. “Les médecins font tout ce à quoi ils peuvent penser et sont prudemment optimistes”, a déclaré Josh à propos de la santé de son client et ami.

Qui était Adam Schelsinger?

Schlesinger est né à New York et a grandi à Montclair, New Jersey. En 1991, il a formé le groupe de pop indé Ivy après avoir répondu à une annonce publiée par Andy Chase.. Avec ce groupe, il a sorti six albums studio entre 1995 et 2011, et ils sont apparus sur des bandes originales de films comme Il y a quelque chose à propos de Mary, Me, Myself & Irene et Shallow Hal.

Le groupe est resté actif à ce jour, même après Schlesinger s’est associé au chanteur et guitariste Chris Collingwood en 1996 pour fonder Fountains of Wayne, qui a eu beaucoup plus de succès commercial. Beaucoup se souviendront peut-être d’Adam Schlesinger d’avoir joué avec ce groupe avec lequel Il est devenu célèbre grâce à des chansons comme “Stacy’s Mom”, “Hey Julie”, “Sink To The Bottom” ou “Hackensack”.

En plus d’être connu pour son travail avec ces groupes, Adam Schelsinger est également entré dans d’autres types de projets tels que la création de la bande originale du film. L’œuvre la plus connue du musicien dans le septième art est venue de Tom Hanks, qui l’a appelé en 1996 pour créer la musique originale du film Cette chose que vous faites!, obtenir de grosses nominations des prix comme les Oscars ou les Golden Globes.

Son travail peut être entendu dans certains films importants comme Musique et paroles de Hugh Grant (pour qui il a composé la chanson Retour en amour) ainsi que d’autres films comme Robots, Josie and the Pussycats, Scary Movie, Art School Confidential, Insomnia et de plus. Une autre des réalisations d’Adam fut quand a été nominé en 2008 avec David Javerbum pour le prestigieux Tony de la meilleure bande originale pour sa contribution aux pistes musicales Pleurer bébé.