Adema publiera une nouvelle musique pour coïncider avec la tournée 2020

L'été dernier, un groupe de hard rock ADEMA ami de longue date officiellement recruté Ryan Shuck (JULIEN-K, ORGIE) pour reprendre le chant de la dernière tournée du groupe. Il a rejoint le groupe en remplacement du chanteur d'origine Mark Chavez, qui est retourné à ADEMA en 2017 après avoir quitté le groupe deux fois auparavant.

Parler avec RadioactiveMike Z, animatrice de la station de radio Riverside, Californie 96,7 KCAL-FM programme "Wired In The Empire", ADEMA guitariste Mike Ransom a déclaré (entendre l'audio ci-dessous): "Cette année a été la reconnexion du groupe avec les fans. Puis 2020, quand nous sortirons, nous aurons de la nouvelle musique. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler. On va faire la musique – on va écrire la musique, on va enregistrer la musique. Amir Derakh (ORGIE, JULIEN-K) va produire. Et je ne sais pas comment nous allons le publier, mais je sais juste que si ce n'est pas la meilleure chose que nous ayons jamais imaginée, nous ne mettons rien. "

Selon Une rançon, les fans ne devraient pas s'inquiéter ADEMALe dernier chanteur du groupe change radicalement le son du groupe. "Ryan a un style vocal complètement différent, mais ce que vous ne pouvez pas vraiment expliquer ou catégoriser, c'est que quand il chante les chansons, c'est la même chose – la sensation est la même; c'est la même énergie, même si c'est un style complètement différent ", a-t-il expliqué.

"Nous cherchons certainement à faire de la musique qui est très fidèle à ADEMA fondamentaux, si vous voulez. Nous nous en tenons à nos racines – des choses qui ont toujours fait partie de ADEMA, comme les guitares lourdes, les voix lourdes, la mélodie avec de l'électronique cool, les grosses batteries. Toutes ces choses que nous avons toujours faites. Musique à haute énergie. "

Il y a quelques mois, Cosse confirmé à Jiggy Jag TV qu'il est un ajout permanent à ADEMAest la programmation. "Je pense qu'à ce stade, je suis assez dévoué, oui", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas ici pour faire cette tournée et puis, Hé, merci. ' Ces gars-là veulent le faire, je veux le faire, et je suis maintenant vraiment intéressé par le potentiel de ce que nous pouvons écrire ensemble. Parce que je sais que ces gars-là écrivent de superbes chansons, et je me suis plongé dans leur musique. non, je ne suis pas là pour le court terme, je suis là pour faire ça avec eux. "

Chavez laissé à l'origine ADEMA en 2004 en raison de "différences créatives" après deux albums à succès, "Adema" et "Instable". Le chanteur – qui est le demi-frère de KORN chanteur Jonathan Davis – quitter ADEMA en janvier 2011 afin de poursuivre son «projet solo». Il a rejoint le groupe à nouveau six ans plus tard et a joué son premier spectacle de retour avec ADEMA en mai 2017 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie.

Après Chavezla sortie d'origine de ADEMA, les autres membres du groupe ont trouvé leur chemin avec de nouveaux chanteurs Luke Caraccioli et ensuite Bobby Reeves, tandis que marque fondé PANIQUE DE MINUIT avec son cousin Peter Shubert. Il a également produit des collègues artistes.

ADEMAla dernière version de 2013 était "Topple The Giants". Le premier CD du groupe depuis 2007 "Tuez les phares" contenait de nouvelles pistes et des versions retravaillées de ADEMAsuccès des palmarès "Céder" et "Instable".



