Adrian Smith d’Iron Maiden n’a pas été influencé par Eddie Van Halen

IRON MAIDEN guitariste Adrian Smith a été interviewé par Andertons Music Co à ce mois-ci NAMM spectacle à Anaheim, Californie. Pendant le chat, Forgeron rappelé à venir NAMM au cours des années 1980, lorsque Eddie Van Halen a également fait une apparition. “Je voulais le rencontrer, mais il était entouré d’une centaine de personnes à tout moment”, Adrian dit (voir la vidéo ci-dessous).

Demandé si Eddie Van Halen était une influence sur son jeu de guitare, Forgeron a déclaré: “Pas vraiment. J’avais déjà joué quelques années avant sa sortie, donc votre style est un peu défini, mais il a influencé beaucoup de gens.”

Quant aux groupes qui l’ont inspiré à choisir la guitare, Adrian a déclaré: “Les premiers groupes que j’ai écoutés, qui m’ont fait entrer dans la musique, étaient[[PROFOND] VIOLET, ‘Tête de la machine’ ère, GRATUIT, «Free Live» [avec[withPaul] Kossoff, HUMBLE PIE, remontant un peu maintenant. Toutes sortes de groupes anglais rauques. Quand [I] a commencé à jouer, [I] joué LE [[ROULANT] DES PIERRES et BEATLES, parce que c’étaient quelques accords; c’était facile. Et le blues à douze mesures – c’est ainsi que nous avons commencé. “

Forgeron et le reste de IRON MAIDEN la rumeur dit avoir terminé le travail sur un nouvel album studio pour une sortie en 2020. Les légendes britanniques du heavy metal n’ont publié aucune nouvelle musique depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, enregistré fin 2014 à Paris, France avec un producteur de longue date Kevin “Caveman” Shirley.

Si les rapports d’un nouveau JEUNE FILLE est vrai, il marquera le 17e effort du groupe et le sixième produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE au cours des deux dernières décennies.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, cadencé à 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.



