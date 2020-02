Adrian Smith sur la formation de trois guitares d’Iron Maiden: “ Si nous avions eu trois Yngwie Malmstee Ns, il y aurait eu un combat après cinq minutes ”

Chris Jericho de “Talk Is Jericho” a récemment mené une interview avec un guitariste Adrian Smith des légendes du métal britannique IRON MAIDEN. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur “l’énergie” qui se trouve souvent à un IRON MAIDEN concert:

Adrian: “C’est une énergie différente maintenant parce que c’est beaucoup plus chaud – je me souviens dans les années 80, c’était une ambiance beaucoup plus agressive, en tournée avec[[JUDAS] PRÊTRE et SCORPIONS. Le public avait un vrai crépitement de danger à ce sujet, je pense parce que les jeunes en sont assez éloignés. Il y a eu un peu de problèmes ici et là. Maintenant, les gens sont beaucoup plus âgés. De toute évidence, nous ne serons pas là pour toujours. Nous nous balançons encore assez bien, mais vous pouvez sentir les gens, je suppose que les gens se demandent comment nous continuons à le faire. Nous le faisons toujours à un niveau assez élevé, je pense, parce que nous ne jouons pas tous les soirs. Nous jouons deux, trois spectacles par semaine. Nous essayons de leur mettre la même énergie, surtout Bruce [[Dickinson, voix], qui est assez étonnant. C’est maintenant une énergie différente. Je détesterais dire “nostalgique” parce que nous faisons toujours de la nouvelle musique, ce qui est, à mon avis, l’élément vital du groupe, faisant de la nouvelle musique. “

Si le groupe est plus susceptible de se donner de l’espace pour prendre des décisions, en particulier le chef de groupe et le bassiste Steve Harris:

Adrian: “Ouais, tu vieillis définitivement et tu es un peu plus sage. Tu deviens un peu plus conscient des autres à mesure que tu vieillis, en général, et de ce qu’ils pensent des choses. Je pense que c’est tout simplement naturel. Ouais, il y en a un peu plus compromettant dans ce que nous faisons, mais je pense que nous rentrons dans l’éthos du groupe. Nous avons tous une idée beaucoup plus claire de ce dont il s’agit, surtout depuis que je suis sorti du groupe pendant neuf ans. Je suis revenu avec une perspective différente. Je peux le voir du point de vue d’un étranger. Alors que dans les années 80, c’était juste un album-tournée-album-tournée, il n’y avait pas de vie en dehors du groupe. C’était difficile d’avoir une perspective. “

Quant à savoir s’il faisait partie d’un “accord global” avec Dickinson rejoindre JEUNE FILLE en 1999:

Adrian: “Bruce m’a surpris en quelque sorte au milieu des années 90 et il avait écrit des chansons avec [producer/musician] Roy Z pour son album avec Roy. Ce n’était pas son premier album solo; [it was] autour du «Accident de naissance» temps [1997]. J’ai vraiment aimé ce qu’ils faisaient. J’ai juste jeté mon lot avec eux et contribué quelques chansons et cela a continué de là à la prochaine sorte de trois, quatre, cinq ans. Ensuite, ils voulaient Bruce revenir. Flamber [[Bayley]a été licencié du groupe. Je jouais avec Bruce, puis il y avait quelque chose dans l’air à propos de mon retour, j’ai pensé: “ Peut-être que je ferai juste une tournée ou que je jouerai la moitié du set. ” [Laughs] Je ne sais pas. À ce moment-là, si vous m’aviez demandé dix ans auparavant, j’avais dit: «Non. Ne le fais probablement jamais. Les choses changent. Vous vieillissez et devenez plus sage. Je pensais que ce serait bien de terminer. Mais, Steve, il sort quelques idées délirantes qui, au début, vous pensez qu’elles ne fonctionneront pas, alors il a suggéré aux gars: “Pourquoi n’avons-nous pas trois guitares?” Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait la pièce quand il a dit cela. [Laughs] Probablement Dave [[Murray]et Janick [[Gers]se regardèrent, comme: «Quoi? “LYNYRD MAIDEN. ‘ Mais je me suis joint et nous sommes descendus au Portugal pour écrire des chansons et j’ai eu la chanson «L’homme en osier», J’ai eu le riff, et quelqu’un a dit: «Quelqu’un a-t-il de nouvelles idées? J’ai commencé à jouer et ensuite nous sommes partis. Nous n’avons jamais regardé en arrière. “

Sur JEUNE FILLE transition d’un groupe de deux guitares à un groupe de trois guitares en 1999:

Adrian: “Eh bien, dites-le de cette façon: si nous avions trois Yngwie Malmsteens ou trois Ritchie Blackmores, il y aurait eu un combat après environ cinq minutes. Mais parce que Dave est l’un de mes plus anciens amis – nous travaillons ensemble depuis des années – nous connaissons le score. Janick est un gars adorable. Mais je dois dire Jan n’allait pas changer ce qu’il allait jouer. Il est juste très déterminé dans ses voies. Je l’ai senti immédiatement, alors j’ai commencé à chercher différentes façons de faire les choses. J’ai joué avec le réglage drop-D BruceC’est le groupe, alors je m’y suis habitué. Quand nous nous sommes joints pour la première fois, nous avons joué ‘Wrathchild’, Je l’ai joué en tuning drop-D. ‘Courir vers les collines’ était en ré, encore une fois, je l’ai réglé. Cela lui a donné un son légèrement différent. J’apportais ça en jouant des octaves inférieures sur les harmonies et des trucs comme ça. J’ai joué beaucoup de choses totalement différentes de ce que je faisais quand j’étais dans le groupe auparavant, ce qui est assez intéressant. “

Sur Dickinsonbataille de 2014 contre le cancer de la gorge:

Adrian: “C’était horrible. Nous avons reçu un appel téléphonique juste avant Noël. Pauvre Bruce avait cette chose à laquelle il devait faire face, mais je ne sais pas – j’avais juste l’impression qu’il s’en sortirait parce qu’il était positif. Je ne l’ai presque jamais entendu se sentir si désolé pour lui-même ou être négatif. C’est l’une de ses forces, même si je ne peux pas imaginer ce qu’il a vécu. Je pensais qu’il allait bien. Et la chose la plus importante, nous voulions juste qu’il s’améliore, puis laissons-la suivre son cours. Si nous continuions, qu’il en soit ainsi. Il est revenu et il se lance à nouveau dans le groupe. Le spectacle, beaucoup de choses, il avait une grande main dans beaucoup d’accessoires et l’aspect réel du spectacle, à part le chant. Il a vraiment fait ressortir le côté théâtral qu’il a. Il adore ça. Il est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Avec cet ensemble, musicalement, l’ensemble, c’est vraiment très amusant à jouer. Toute la production a culminé lors de cette tournée même si nous en sommes maintenant au stade vétéran. Certes, de mon point de vue, je ne me plains jamais. J’essaie toujours de me pousser un peu. “

S’il est impressionné par l’ampleur massive de JEUNE FILLElive show actuel:

Adrian: “Peut-être que quand je serai plus âgé, je serai assis dans mon fauteuil et y réfléchirai. Je suppose que les chansons qu’ils évoquent sorte de ces sentiments. Ils sont assez dramatiques. C’est la seule façon dont je pourrais le dire. Ils ‘ re juste très amusant de jouer en direct et je pense que le public en fait partie aussi. Ouais, certainement vous passez par beaucoup de thèmes et jouer un solo de guitare avec un Spitfire [airplane] deux pieds de votre tête est tout un plaisir, je vous le dis. “

En décembre dernier, des rumeurs se sont répandues IRON MAIDEN avait déjà terminé le travail sur un nouvel album studio.

Les légendes britanniques du heavy metal n’ont sorti aucune nouvelle musique depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, enregistré fin 2014 à Paris, France avec un producteur de longue date Kevin “Caveman” Shirley.

Si les rapports d’un nouveau JEUNE FILLE est vrai, il marquera le 17e effort du groupe et le sixième produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE au cours des deux dernières décennies.