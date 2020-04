Adrian Vandenberg explique comment il a recruté le chanteur arc-en-ciel Ronnie Romero pour le projet Vandenberg réactivé

VANDENBERGLa nouvelle programmation de l ‘artiste publiera un album studio intitulé “2020” le 29 mai via Records de mascotte / Groupe d’étiquettes de mascotte. Rejoindre le maître guitariste Adrian Vandenberg dans l’incarnation actuelle du groupe sont un chanteur d’origine chilienne Ronnie Romero (Ritchie Blackmorec’est ARC EN CIEL), bassiste Randy Van Der Elsen (des héros NWOBHM RÉSERVOIR) et batteur Koen Herfst (BOBBY KIMBALL, EPICA et DORO).

Interrogé par Myglobalmind sur ses relations avec Ronnie, Adrian a dit: “C’est une histoire intéressante. Quand j’ai lu ça Ritchie Blackmore faisait quelques ARC EN CIEL montre, je me demandais qui diable allait chanter parce que ma période préférée de ARC EN CIEL était avec[[Ronnie James] Dio. Je les ai vérifiés sur Youtube, et Ronnie [[Romero]a chanté toutes les chansons incroyablement bien. J’étais ébloui. Je lui ai spontanément écrit un court message de félicitations Facebook. Je lui ai souhaité bonne chance et succès, mais lui ai également dit de ne pas laisser cette entreprise le rendre fou. J’enregistrais le premier MOONKINGS album, donc je n’avais pas d’autres idées ou plans avec lui. J’ai reçu une note disant: «Merci», qu’il était fan de mon travail et, un jour, j’espère que nous pourrons nous rencontrer. Quand j’ai commencé cette nouvelle VANDENBERG groupe, je pensais que cela ne fonctionnerait que si je pouvais trouver un chanteur incroyable. Je ne voulais pas que ce soit un de ces voyages nostalgiques fatigués et sans inspiration. Soudain, j’ai pensé à Ronnie, et après cinq ans, je lui ai écrit pour que nous puissions nous rencontrer. Je suis allé à Madrid, où il vit, et nous avons parlé d’une éventuelle situation de groupe. Nous avons établi une connexion et enregistré quelques démos. Avant de le savoir, nous étions en studio. “

Au sujet du processus d’écriture de chansons pour VANDENBERGest le nouvel album, Adrian a déclaré: “J’ai écrit des chansons Ronniecapacités, qui sont illimitées. J’ai toujours aimé écrire une musique adaptée au chanteur afin que vous tiriez le meilleur parti d’eux et de la musique. Quand j’ai décidé d’aller de l’avant avec VANDENBERG, Je pensais que ce serait génial si je pouvais trouver un chanteur incroyable. Je ne voulais pas que cela donne l’impression que nous sommes une chose nostalgique et que nous déterrons les anciens membres du groupe qui semblent un peu fatigués des premiers jours. Quand nous nous sommes connectés, il m’a dit que la raison pour laquelle il avait commencé à chanter était parce qu’il m’avait entendu et David Coverdale sur le ‘Coeur agité’ CD. Ronnie était ravi de se réunir car il avait fait beaucoup de travaux de session au cours des cinq dernières années. Il a préféré faire partie d’un groupe comme celui-ci. Cela a parfaitement fonctionné pour tout le monde. “

VANDENBERGa sorti trois albums de qualité du début au milieu des années 80, à savoir le premier album éponyme de 1982 (donnant naissance au single à succès américain). “Cœur brulant”), “Cap sur une tempête” (1983) et “Alibi” (1985). Ils ont obtenu un succès commercial et ont été acclamés. Le groupe a fait des tournées aux États-Unis, au Japon et en Europe en jouant avec des gens comme OZZY OSBOURNE, BAISER, SE RUER, SCORPIONS, MICHAEL SCHENKER et plus.

Par la suite, Adrian a eu une carrière impressionnante. Il était membre de SERPENT BLANC pendant 13 ans à l’apogée de leur renommée, contribuant au solo de leur hit n ° 1 “C’est reparti”. Il a passé de nombreuses années en duel avec Steve Vai à la guitare et est revenu pour de nombreuses retrouvailles. Il faisait partie du supergroupe MANIC EDEN, et a récemment publié un certain nombre d’albums avec LES LUNE DE VANDENBERG.

“2020” a été produit par Bob Marlette (SABBAT NOIR, ALICE COOPER, MARILYN MANSON, ROB ZOMBIE) et présente des apparitions invitées par le bassiste Rudy Sarzo (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE, RIOT CALME, DIO) et batteur Brian Tichy (SERPENT BLANC, OZZY OSBOURNE, ÉTRANGER, BILLY IDOL).

La liste complète des pistes comprend “Ombres de la nuit”, “Train de marchandise”, “L’enfer et les hautes eaux”, “Qu’il pleuve”, “Roulez comme le vent”, “Crier”, “Shitstorm”, “Éclaire le ciel”, “Coeur brûlant – 2020” et “Skyfall”. L’album sera disponible sous forme de coffret CD limité, sur LP et via le numérique aux côtés de tous les services de streaming.

Alors que neuf des chansons ici ont été fraîchement écrites par Vandenberg lui-même, il y a une piste qui sera familière à tous les fans. Ceci est un nouveau rendu de “Cœur brulant”, peut-être l’hymne le plus célèbre du groupe.



