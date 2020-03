Adrianne Lenker de Big Thief couvre la «fin d’été» de John Prine: Regardez

Adrianne Lenker de Big Thief a partagé une reprise de «Summer’s End» de John Prine, un morceau du disque 2018 du musicien The Tree of Forgiveness. Prine a récemment été hospitalisé pour des symptômes de COVID-19 et sa famille a qualifié son état de «critique». Dans la légende de sa vidéo, Lenker a écrit: “Je suis au-delà de la reconnaissance pour le cadeau de ses chansons, en envoyant de l’amour à toute sa famille.” Regardez ci-dessous.

Aujourd’hui (30 mars), l’épouse de Prine, Fiona Whelan Prine – qui se remet d’un coronavirus – a tweeté que Prine est maintenant «stable». «Veuillez continuer à envoyer votre incroyable amour et vos prières», a-t-elle écrit. «Chantez ses chansons. Restez à la maison et lavez-vous les mains. John t’aime. Je t’aime.”

