AEG annonce une fenêtre de remboursement de 30 jours pour les émissions reportées

Le propriétaire de Coachella, AEG Presents, rembourse officiellement aux fans les billets pour les événements reportés, tandis que Ticketmaster continue, au moins pour le moment, à n’émettre des remboursements que pour les spectacles annulés.

À partir du 1er mai, AEG ouvrira une fenêtre de remboursement de 30 jours pour les détenteurs de tickets, pendant laquelle certains (en plus de ceux dont les événements ont déjà été annulés) auront la possibilité de récupérer leur argent.

En particulier, AEG a l’intention d’offrir des remboursements exclusivement pour les spectacles qui ont été reprogrammés en raison de COVID-19 et réservés pour de nouvelles dates – pas ceux qui sont techniquement définis pour se dérouler comme prévu, mais peu probable que la perspective semble.

Il appartiendra aux détenteurs de pass de demander un remboursement le 1er mai (ou dans les 30 jours suivant cette date) si leurs émissions ont déjà été reportées; pour les événements qui n’ont pas encore été réservés, les participants potentiels devront agir dans les 30 jours suivant l’annonce des nouvelles dates.

Une fois que 30 jours se sont écoulés depuis la divulgation de la date reportée d’une émission, ses politiques de remise en argent reviendront à celles des anciennes, qui n’accordent des remboursements qu’en cas d’annulation pure et simple.

Plus tôt cette semaine, Digital Music News a signalé pour la première fois que Ticketmaster avait discrètement révisé ses conditions de remboursement. La communauté musicale – et certains membres du Congrès – ont exprimé leur indignation face au renversement perçu des petits caractères, et la controverse a suivi.

En expliquant sa décision, Ticketmaster a souligné que les sites et les organisateurs eux-mêmes pourraient autoriser le remboursement de leurs spectacles reportés, bien que la plupart n’offrent pas de remboursement en raison des contraintes fiscales et logistiques de la crise des coronavirus.

Il convient de mentionner que Live Nation a donné un ton relativement vague dans une déclaration plus récente, ce qui a incité certains à spéculer que Ticketmaster offrirait également des remboursements pour les concerts reportés. “Le plan de Live Nation est de continuer à offrir une possibilité de remboursement sur tous ses spectacles reprogrammés à mesure que de nouvelles dates sont fixées”, indique le communiqué. «Nous prévoyons que ces fenêtres commenceront à s’ouvrir événement par événement au cours des prochaines semaines.»

Malgré cette déclaration, Live Nation / Ticketmaster n’avait pas publié de mise à jour officielle de ses conditions de remboursement au moment d’écrire ces lignes.