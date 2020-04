AEG offre aux détenteurs de billets une période de remboursement de 30 jours pour les spectacles reprogrammés

AEG Presents, le conglomérat de musique live qui organise des concerts à travers les États-Unis en plus de festivals notables dont Coachella, a annoncé qu’il ouvrira une fenêtre de 30 jours pour que les détenteurs de billets obtiennent des remboursements pour les spectacles qui ont été reportés en raison de COVID-19, Le New York Times rapporte. La fenêtre commence le 1er mai et ne sera disponible que pour les détenteurs de tickets dont les émissions ont été reportées et reprogrammées; les émissions qui n’ont pas encore été reportées ne sont pas éligibles à un remboursement pour le moment.

À la suite de la pandémie de coronavirus, les spectateurs potentiels sont devenus affligés par le manque d’application par les entreprises des politiques de remboursement des concerts reportés. Par exemple, plus tôt ce mois-ci, un homme du Wisconsin a déposé un recours collectif de 5 millions de dollars contre StubHub, accusant la société de revente de billets de rupture de contrat et de déclaration inexacte par négligence après avoir refusé de lui rembourser l’argent dépensé pour un match de la LNH suspendu depuis.

Le New York Times rapporte que Live Nation a publié la déclaration suivante sur ses politiques de remboursement: «Le plan de Live Nation est de continuer à offrir une possibilité de remboursement sur toutes ses émissions reprogrammées à mesure que de nouvelles dates sont fixées. Nous prévoyons que ces fenêtres commenceront à s’ouvrir événement par événement au cours des prochaines semaines. »

Ticketmaster – qui appartient à Live Nation – a publié une déclaration plus tôt cette semaine, déclarant que «le volume sans précédent de plus de 30 000 événements impactés à ce jour, couplé à l’incertitude persistante quant à la fixation de nouvelles dates en attendant l’autorisation des gouvernements régionaux, a conduit les organisateurs d’événements besoin de temps supplémentaire pour reprogrammer leurs événements avant de décider d’offrir des options de remboursement. “

