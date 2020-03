Aeg se joint à Live Nation pour suspendre les tournées alors que le coronavirus se propage

AEG, l’un des plus grands promoteurs de concerts en Amérique du Nord, s’est aligné sur son concurrent Live Nation en chargeant ses spectacles itinérants de se préparer à rentrer chez eux à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Dans une déclaration commune, obtenue par Rolling Stone, les dirigeants de Live Nation, AEG, Agence des artistes créatifs (CAA), William Morris Endeavour (WME), Paradigme et United Talent Agency (UTA) a déclaré qu’ils travaillent ensemble pour développer les meilleures pratiques pour protéger les artistes, les fans et le personnel de l’industrie des concerts.

“Les principales forces mondiales du divertissement en direct se sont réunies pour former un groupe de travail mondial afin de générer un soutien stratégique et une direction unifiée garantissant que les efforts de précaution et le protocole en cours sont dans le meilleur intérêt des artistes, des fans, du personnel et de la communauté mondiale”, a déclaré la coalition. a déclaré dans une déclaration commune. “Pour le moment, nous recommandons collectivement de reporter les événements à grande échelle jusqu’à fin mars.

“Nous continuons de soutenir que les événements à petite échelle suivent les directives établies par leurs représentants du gouvernement local. Nous nous sentons chanceux d’avoir la possibilité de reprogrammer des concerts, des festivals et des événements en direct selon les besoins, et nous sommes impatients de connecter les fans avec tous leurs artistes préférés et divertissement en direct bientôt. “

Selon le Los Angeles Business Journal, Live Nation généré 1,1 milliard de dollars de billets vendus pour des spectacles mettant en vedette le talent de la compagnie qui ont joué entre novembre 2018 et mai 2019. Au cours de la même période, AEG a déclaré 343 millions de dollars de ventes de billets, un chiffre qui n’incluait pas les 144 millions de dollars générés par la société partenaire d’AEG, Messina Touring Group.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a débuté en Chine fin décembre, une pandémie mercredi 11 mars. Plus de 130000 cas ont été signalés dans le monde, dont plus de 1500 aux États-Unis.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds) et à travers des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.

