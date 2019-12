Aerosmith, Dave Grohl et BTS font don d'équipement autographié à la vente aux enchères caritative MusiCares

Dans une nouvelle édition des enchères organisées par MusiCares, plusieurs noms intéressants comme Aerosmith se réunissent, qui mettront aux enchères une variété d'équipements, des microphones aux guitares, ainsi que d'autres articles BTS, Eddie Vedder et plus dans une vente qui bénéficiera à la MusiCares Recording Academy, une organisation dont l'objectif est d'être un espace vers lequel les musiciens peuvent se tourner en temps de crise.

Aerosmith sera également honorée en tant que «Personne de l'année MusiCares» 2020 lors d'un gala de charité spécial du 30e anniversaire qui aura lieu le 24 janvier, deux jours avant les Grammys. La vente aux enchères aura lieu le même jour, il y a donc suffisamment de temps pour l'armée mexicaine ou l'ensemble du groupe de rock pour unir leurs forces et devenir un article vraiment spécial.

Les articles offerts par Aerosmith incluent le microphone Shure SM58 autographié et le support blanc de Steven Tyler, emballé avec une série de foulards. Joe Perry est prêt à mettre une guitare Les Paul Signature dédicacée, tandis que Tom Hamilton et Brad Whitford ont mis respectivement une guitare basse et une Stratocaster dédicacées. Le groupe vendra également aux enchères un package VIP spécial pour leur spectacle à Las Vegas, Deuces Are Wild, qui comprend des billets d'avion de première classe, l'hébergement à l'hôtel, une réunion avec Perry et Tyler et d'autres bonnes surprises.

Les stars de K-Pop BTS mettront aux enchères leurs premiers articles, sept micros personnalisés et signés qui ont été utilisés entre 2017 et 2019. D'autres articles uniques qui arriveront au bloc incluent une montre personnalisée Nixon Ltd qui dispose d'un bracelet en cuir fabriqué à partir du bracelet de guitare de Tom Petty lui-même. Est également inclus un tableau que Halsey a fait sur une feuille de lin lors de l'exécution de "Eastside" sur Saturday Night Live.

Pour finir de remplir des articles de luxe pour cette bonne cause, La vente aux enchères mettra également en vedette des guitares signées de divers artistes tels que Dave Grohl, Taylor Swift, Harry Styles, Pete Townshend et Carlos Santana, tandis que Eddie Vedder Il a apposé sa signature et quelques dessins sur un ukulélé.