Aerosmith fait don de matériel dédicacé à une vente aux enchères caritative Musi Cares

Pour célébrer MusiCaresanniversaire de jalon, Enchères de Julien organisera une vente aux enchères en ligne spéciale avec enchères anticipées à partir du 27 décembre 2019 aux soumissionnaires inscrits sur JuliensLive.com qui ne peuvent pas assister au gala-bénéfice de la personne de l'année MusiCares AEROSMITH au Los Angeles Convention Center le 24 janvier 2020. La vente commencera en temps réel et dans l'ordre des lots pour les enchères en direct à 11h00, heure du Pacifique, le 24 janvier. Cet événement de la Grammy Week précède la 62e édition Grammy Awards émission de télévision. Au milieu de ses 50 ans en tant que groupe, AEROSMITH seront reconnus pour leurs efforts philanthropiques considérables sur cinq décennies et leur impact indéniable sur l'histoire de la musique américaine.

Une collection sensationnelle d'articles – certains jamais vus aux enchères – sera proposée, y compris des instruments des lauréats et Temple de la renommée du rock and rollgroupe de rock induit qui a vendu plus de 150 millions d'albums dans le monde. Parmi les éléments figurent le chanteur Steven Tylerle microphone Shure SM58 emblématique autographié et le support de microphone blanc qui l'accompagne (estimation: 5 000 $ – 10 000 $) ainsi que ses foulards personnels pour se rendre de cette façon à l'étape des enchères; un autographe Joe Perry Guitare Gibson Les Paul Signature signée au marqueur argenté avec une estimation de départ de 5000 $ à 7000 $. De plus Steven Tyler et Joe Perry "Rockin 'Vegas Nights VIP Meet and Greet Package" sera offert aux enchères (estimation: 10 000 $ – 20 000 $) où l'heureux gagnant rencontrera le groupe. Le forfait comprend deux billets d'avion de première classe et deux nuits d'hôtel pour assister au concert du groupe à Las Vegas; une visite exclusive des coulisses du AEROSMITH "Les Deuces sont sauvages" montrer avec un AEROSMITH Hôte VIP; une séance photo individuelle avec le groupe; une Steven Tyler et Joe Perry photographie 8 x 10 signée; des billets pour voir des souvenirs de la carrière historique de 50 ans du groupe au AEROSMITH exposition; AEROSMITH "Les Deuces sont sauvages" marchandise (exclusive aux forfaits VIP); un stratifié commémoratif de rencontre et d'accueil; une entrée VIP dédiée et un hôte VIP sur place. Autre AEROSMITH les articles comprennent (estimation de chaque article: 2 000 $ – 4 000 $): a Gibson guitare basse signée "Tom Hamilton 2020!" sur le médiator blanc avec divers dessins de Tom Hamilton; une Brad Whitford guitare Fender Squier Bullet Stratocaster signée; une tête de tambour Remo Emperor d'occasion signée par Joey Kramer au feutre noir avec deux paires de Joey Kramer Pilons signature Zildjian Artist Series en vert et rouge.

Les fans peuvent également tenter de gagner une ultime expérience de la personne de l'année 62e Grammy Awards Telecast & MusiCares (estimation: 20000 $ – 30000 $) qui comprend deux sièges de niveau platine pour la diffusion le dimanche 26 janvier 2020, au Staples Center de Los Angeles et deux billets de platine pour assister au gala exclusif de la personne de l'année avec hébergement à l'hôtel pour quatre nuits du 23 au 26 janvier 2020.

Les autres faits saillants de la vente aux enchères comprennent:

* Une montre Nixon Ltd personnalisée en édition limitée à motif occidental gravée "Fabriqué avec du cuir offert par Tom Petty" fait à partir de PetitSangle de guitare personnalisée. La montre, numérotée "1/9" au dos, faisait partie d'une collection créée au profit des Fonds MAP MusiCares (estimation: 10 000 $ – 20 000 $).

* Une guitare acoustique Gibson Hummingbird avec motif floral, oiseau et papillon sur le médiator, signée par le FOO FIGHTERS" Dave Grohl (estimation: 5 000 $ – 7 000 $).

* Une guitare électrique Gibson SG Standard Les Paul crème signée par L'OMS's Pete Townshend, accompagné de l'étui Gibson Custom d'origine (estimation: 5 000 $ – 7 000 $).

* Un ukulélé Pono Mahogony Tenor (MT) avec des dessins à la main en argent et marqueur noir signé par CONFITURE DE PERLES chanteur Eddie Vedder (estimation: 5 000 $ – 7 000 $).

* Une guitare Paul Reed Smith SE Santana avec Santana IV et un tigre avec motif ange, signé par Carlos Santana (estimation: 5 000 $ – 7 000 $).

• Une copie encadrée de FLEETWOOD MACLa couverture de Recording Academy MusiCares 2019 Person of the Year, signée par les membres du groupe Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie et Lindsey Buckingham (estimation: 2500 $ – 3500 $).

"Enchères de Julien est fier de poursuivre son partenariat de longue date avec MusiCares dans cette vente aux enchères Grammy Week honorant l'un des groupes les plus aimés et les plus emblématiques d'Amérique, AEROSMITH," m'a dit Darren Julien, président-directeur général de Enchères de Julien. "Nous félicitons MusiCares pour leurs 30 années de reconnaissance des réalisations musicales et philanthropiques de certains de nos plus grands artistes. De plus, nous sommes fiers d'annoncer que tous les profits de cette vente aux enchères en ligne spéciale iront à la mission de l'organisation d'aider les musiciens et les artistes dans le besoin. "

