Aerosmith jouera avec Run Dmc aux Grammy Awards

Selon Variety, AEROSMITH jouera avec RUN-DMC au Grammy Awards le 26 janvier au Staples Center de Los Angeles.

Les légendaires rockeurs de Boston prévus parcourront un mélange de leurs succès pendant la cérémonie, et RUN-DMC devrait les rejoindre pour la performance de leur mashup légendaire et révolutionnaire de 1986 qui a changé la musique à jamais.

La version originale de “Prend cette voie” est sorti en 1975 le AEROSMITH‘s “Jouets dans le grenier” album. Une décennie plus tard, en enregistrant RUN-DMC‘s “Raising Hell”, producteur Rick Rubin retiré “Jouets dans le grenier” (un album RUN-DMC avait freestylé) et a expliqué qui AEROSMITH étaient. RUN-DMC avait déjà joué avec cette chanson auparavant, mais en utilisant uniquement les premières secondes de la chanson en boucle, sans savoir à quoi ressemblait la chanson complète, ni même entendre les paroles. Tandis que RUN-DMC ne savait pas qui AEROSMITH étaient à ce moment-là, Insister sur suggéré de refaire la chanson. RUN-DMC ne voulait pas que le disque soit publié en single, même après avoir enregistré avec AEROSMITH, et a été choqué quand il a été diffusé partout à la radio, sur les stations urbaines et rock. La version remake de “Prend cette voie” cartographié plus haut sur le Billboard Hot 100 que la version originale de 1975, culminant au n ° 4.

AEROSMITH et RUN-DMC ont collaboré sur “Prend cette voie” plusieurs fois auparavant, et les deux groupes ont même tourné ensemble en 2002.

Également prévu pour apparaître au Grammy Awards sont Billie Eilish, Lizzo, Blake Shelton et Gwen Stefani. L’événement sera à nouveau organisé par Alicia Keys.

AEROSMITH sera honoré comme la personne de l’année MusiCares 2020. L’hommage aura lieu pendant le 30e anniversaire MusiCares gala-bénéfice, deux nuits avant le 62e congrès annuel Grammy Awards émission de télévision.

le Grammy Awards sera diffusé en direct CBS à 20 heures. ET / 17 h PT.

AEROSMITH a récemment étendu son “Les Deuces sont sauvages” Résidence à Las Vegas avec 15 dates de plus au début de 2020 en raison d’une “demande extraordinaire”.

Le groupe a joué sans batteur Joey Kramer, qui se rétablit après s’être tordu la cheville pendant la répétition. Remplacer pour lui est Kramerest la technologie du tambour, John Douglas.

