Aerosmith: «Ne pas propager la maladie»

Rockers légendaires AEROSMITH sont les derniers musiciens à souligner l’importance de la solidarité internationale alors que nous abordons les effets de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Il y a eu à ce jour plus de 169 000 cas confirmés et plus de 6 000 décès, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme.

Plus tôt dans la journée (lundi 16 mars), les membres de AEROSMITH – qui sont tous à la fin de la soixantaine ou au début des années 70 – sont allés sur leurs réseaux sociaux pour partager le message suivant: “#BeatTheVirus – Vous pouvez l’avoir et l’ignorer. Ne pas propager la maladie. Rester à la maison autant que vous le pouvez. Lavez-vous les mains souvent et essayez de vous tenir à 6 pieds l’un de l’autre. Il est temps de vous engager en ligne et non en personne.

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à une maison de soins infirmiers à Washington.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.



#BeatTheVirus – Vous pouvez l’avoir et ne pas le savoir. Ne propage pas la maladie. Restez à la maison autant que possible. Lavez-vous les mains souvent et essayez de garder 6 pieds de distance. Il est maintenant temps de s’engager en ligne et non en personne. Ce n’est pas seulement à propos de vous, c’est à propos de nous … Nous tous! pic.twitter.com/GakMZ63pyj

– Aerosmith (@Aerosmith) 16 mars 2020



