Aerosmith répond au procès de Joey Kramer: «Il n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de jouer» avec le groupe

AEROSMITH membres Steven Tyler (voix), Joe Perry (guitare), Tom Hamilton (basse) et Brad Whitford (guitare) a publié une déclaration en réponse au procès intenté par le batteur du groupe Joey Kramer, qui prétend qu’il ne peut pas jouer avec ses camarades de groupe au Grammys.

Un membre original du légendaire groupe de rock, Kramer dernière représentation avec AEROSMITH en avril 2019 avant de subir ce qui a été décrit au tume comme une “blessure à l’épaule”. D’autres rapports ont indiqué qu’il s’était également blessé à la cheville.

Au cours des huit derniers mois, AEROSMITH a joué avec un batteur remplaçant, Kramerla technologie du tambour John Douglas.

Après le site des potins des célébrités TMZ a rapporté plus tôt aujourd’hui que Kramer avait déposé une plainte contre ses camarades de bande prétendant qu’ils refusaient de lui permettre de se produire avec eux lors de leur comparution le dimanche soir. Grammy Awards retransmis à la télévision, le batteur a publié une déclaration, disant qu’être “retiré de sa” place légitime sur scène pour célébrer ” AEROSMITHLe succès «est tout simplement faux».

Tyler, Poiré, Whitford et Hamilton répondu à Kramer‘s costume dans une déclaration à People, disant: “Joey Kramer est notre frère; son bien-être est d’une importance capitale pour nous. Cependant, il n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de se produire avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois. Il nous a manqué et nous l’avons encouragé à nous rejoindre pour jouer plusieurs fois, mais apparemment il ne s’est pas senti prêt à le faire. “

La déclaration poursuit: “Joey a maintenant attendu le dernier moment pour accepter notre invitation, alors que nous n’avons malheureusement pas le temps de répéter Grammys la semaine. Nous ne lui rendrions pas service, à nous-mêmes et à nos fans de le faire jouer sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter. Pour aggraver cela, il a choisi de déposer une plainte le vendredi soir du week-end de vacances précédant le Grammys avec un mépris total pour ce qui est notre fenêtre limitée pour se préparer à effectuer ces événements importants. Compte tenu de ses décisions, il n’est malheureusement pas en mesure de jouer, mais bien sûr, nous l’avons invité à être avec nous Grammys et notre MusiCares honneur. Nous sommes liés par bien plus que notre temps sur scène. “

Une source proche du groupe a confirmé Gens cette Kramer a dû “tester” pour AEROSMITHLes performances de cette semaine, mais dit que c’était le résultat du batteur qui n’a pas assisté à plusieurs répétitions prévues.

“Ils l’avaient invité à revenir pendant les six derniers mois depuis qu’il était parti pour la situation médicale à laquelle il était confronté”, a expliqué la source. “Il a dit:” Oui, je viendrai répéter “et il ne s’est pas présenté. La veille du Grammys et MusiCares, il voulait être de retour. “

Selon la source, le groupe a ressenti Kramer “n’était pas capable” de jouer à un niveau auquel leurs fans étaient habitués après avoir écouté sa démo.

L’année dernière n’était pas la première fois AEROSMITH réalisée sans Kramer. De retour en août 2014, AEROSMITH annulé un concert en Californie parce que Kramer était aux prises avec des “complications cardiaques” nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Le musicien a révélé plus tard qu’il avait subi une angioplastie, expliquant que c’était “strictement une maladie héréditaire. Il y a des antécédents familiaux, et j’ai été la victime. Mais pas plus”. Kramer manqué une semaine de AEROSMITH montre après son opération de 2014 – son fils Jesse rempli de batterie – avant de retourner au travail.

AEROSMITH fait partie des artistes qui se produiront au 2020 Grammy Awards le 26 janvier au Staples Center de Los Angeles. AEROSMITH sera également honoré comme la personne de l’année MusiCares 2020. L’hommage aura lieu pendant le 30e anniversaire MusiCares gala-bénéfice, deux nuits avant le 62e congrès annuel Grammy Awards émission de télévision.

AEROSMITH a récemment étendu son “Deuces Are Wild” Résidence à Las Vegas avec 15 dates supplémentaires au début de 2020 en raison d’une “demande extraordinaire”.

