Aerosmith reporte les concerts de résidence des Deuces Are Wild au milieu d’une pandémie de coronavirus

AEROSMITHc’est “Deuces Are Wild” Les représentations en résidence à Las Vegas du 20 mai au 4 juin au Park Theatre sont reportées à la suite de la pandémie de coronavirus qui déferle sur le globe.

Les clients sont priés de conserver leurs billets car ils seront honorés pour les dates reportées et ces détails seront envoyés dès que possible.

AEROSMITH a déclaré dans un communiqué: “Nous apprécions la patience de tout le monde car le nouvel horaire est déterminé et nous nous excusons pour la gêne occasionnée aux détenteurs de billets.

“Nous sommes impatients de revenir et d’ajouter un autre péché à Sin City dès que possible. D’ici là, restez en sécurité, restez en bonne santé, sauvez-le et basculez! Nous allons …”

AEROSMITH a inauguré sa résidence à Las Vegas en avril 2019 et a terminé plusieurs étapes du “Deuces Are Wild” production de concerts au Park Theatre avant le dernier report.

En octobre dernier, “Deuces Are Wild” avait déjà rapporté plus de 35 millions de dollars. Les rockers légendaires avaient joué plus de deux douzaines de spectacles au Park Theatre de Las Vegas, ainsi que quelques spectacles dans d’autres lieux MGM à travers le pays (trois au Théâtre du MGM National Harbor à Oxon, Maryland, et quatre au MassMutual Center de Springfield , Massachusetts).

Août dernier, AEROSMITH guitariste Joe Perry Raconté Variété sur “Deuces Are Wild”: “Cela a été une opportunité incroyable de jouer une version plus petite de notre spectacle régulier dans une salle intime [and] une façon de présenter le cœur et l’âme de l’essence du groupe avec des éléments supplémentaires que vous n’auriez jamais pu faire dans un cadre d’une seule nuit. C’est quelque chose de très différent de ce que nous avons jamais fait auparavant. ”



pic.twitter.com/VHVnJjLF41

– Aerosmith (@Aerosmith) 14 avril 2020



Mots clés:

aérosmith

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).