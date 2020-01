Aerosmith stars dans une nouvelle campagne publicitaire pour Las Vegas

Live Nation Artistes en résidence à Las Vegas AEROSMITH, Shania Twain et Christina Aguilera sont en vedette dans l’annonce du nouveau slogan de Las Vegas, “What Happens Here, Only Happens Here”, qui continue de renforcer le statut de la marque légendaire en tant que pourvoyeur suprême de la liberté des adultes. La nouvelle campagne lancée lors du 62e Grammy Awards, faisant de Las Vegas la première destination à placer une annonce de 60 secondes lors de la diffusion internationale et la première à lancer la campagne avec un emoji provoqué par le hashtag de la campagne #OnlyVegas sur Twitter.

Las Vegas a puisé dans sa liste d’artistes résidents étoilés pour présenter la destination d’une manière que seul Vegas peut. AEROSMITH filmé leur part lors de l’un de leurs “Deuces Are Wild” dates de résidence au Park Theatre au Park MGM, tout en Christina Aguilera a filmé son rôle sur scène au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino, où elle effectue sa résidence, “The Xperience”. Shania Twain, qui la joue également “Allons-y!” résidence au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino, a été filmée à cheval à travers Fremont Street Experience.

“Les scènes de Las Vegas ont été honorées pendant des décennies par les plus grandes légendes de tous les temps et c’est un privilège d’être invité à rejoindre une communauté d’une histoire de performances live aussi diversifiée”, a déclaré Shania. “Il n’y a pas de meilleur endroit sur terre pour jouer ma musique.”

L’annonce a été filmée à Las Vegas et est diffusée sur les principales chaînes nationales et réseau.

AEROSMITH a récemment prolongé sa résidence à Las Vegas avec 15 dates supplémentaires au début de 2020 en raison d’une “demande extraordinaire”.

AEROSMITH guitariste Joe Perry Raconté “Le podcast Eddie Trunk” à propos de “Deuces Are Wild” montre: “Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre lorsque nous sommes arrivés ici [to Vegas]. Nous parlions à différentes personnes qui l’ont fait. Je sais que des groupes de rock sont arrivés et ont fait deux ou trois semaines, un mois peut-être, et ce que nous avons vu, c’est que la plupart des groupes se contentaient de retirer leur show live régulier, apportant un peu plus de production. Et puis nous avons aussi vu… Nous avons regardé beaucoup de spectacles différents – tout de ‘L’amour’ à David Copperfield à tout autre choix d’actes sur la [Las Vegas] Bande. Et nous avons décidé que si nous faisions cela, nous ferions en sorte que ce ne soit pas seulement si vous voulez voir AEROSMITH, mais si vous voulez voir un groupe de rock and roll et avoir ce genre de musique. C’est comme si tu veux aller voir ‘L’amour’ montrer et voir LES BEATLES des choses démontées et assemblées d’une manière vraiment incroyable, vous y allez. Si tu veux voir de la magie, tu vas voir David Copperfield. Si tu veux aller dans un Cirque du soleil montrer, il y a un certain nombre d’entre eux que vous pouvez aller voir. Nous voulions donc que ce soit un peu plus que juste pour AEROSMITH Ventilateurs. Nous voulions l’avoir pour que même si vous veniez juste d’entendre parler de nous, peut-être que vous veniez et que vous vous amusiez “

AEROSMITH enrôlé LES BEATLES producteur d’archives Giles Martin, qui a co-conçu le son pour Cirque du soleilc’est LES BEATLES “Love” spectacle, pour superviser son son à Vegas.

“Je pense que tout cela est le processus d’apprentissage,” Poiré a continué. “Nous voulions garder le truc du rock and roll réel, mais organiser un grand spectacle. Et donc quand cela a été mis en place, il y avait toujours un hic, parce qu’il y avait beaucoup de choses informatisées, parce qu’il y avait tellement de pièces mobiles . Et il y a probablement quatre ou cinq domaines différents de gens qui gèrent des choses, parce qu’il y a tellement de pièces mobiles, de lumières – tout ça – et vous ne pouvez pas le faire comme un spectacle ordinaire. Mais nous avons étudié une partie de la pop des actes et des choses comme ça, et comme nous n’avons pas 16 danseurs là-haut, et nous ne le ferons probablement jamais, nous avons pensé essayer quelques petites choses pour élever le niveau de la musique elle-même. Et nous avons réalisé la meilleure chose que nous pourrait faire est de simplement le garder dépouillé AEROSMITH. Et nous avons rempli certaines choses – nous avons un percussionniste et un autre chanteur de fond pour l’aider, juste quelque chose que nous ne pourrions pas faire lors d’une tournée régulière. Mais ce que nous avons réalisé au cours de la première manche, c’est que le plus AEROSMITH nous pourrions donner, mieux le spectacle était à l’intérieur de la production autour de lui. Et jouer certaines des chansons dans ce cadre l’a rendu beaucoup plus divertissant et plus divertissant pour nous, car nous avons réalisé que nous pouvions être beaucoup plus lâches – probablement plus proches de la façon dont nous ferions un concert l’après-midi dans un club. Ce genre de lâche. ”



