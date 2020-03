Afro-Jazz Star Manu Dibango mort à 86 ans

Manu Dibango, le grand afro-jazz derrière des tubes dont “Soul Makossa”, est décédé mardi matin (24 mars) de COVID-19, rapport de la BBC et de l’.. Il avait 86 ans. «Une voix s’élève de loin», a commencé une déclaration sur sa page Facebook. «C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la perte de Manu Dibango, notre Papy Groove.» Il y aura un service funéraire privé avant qu’un hommage ne soit rendu «lorsque cela est possible», selon le communiqué.

Né au Cameroun, Dibango a fréquenté un lycée en France, où il a pris le saxophone, ainsi que le piano et le vibraphone. Sa carrière s’est étendue sur plus de six décennies, notamment avec Fela Kuti, Peter Gabriel et Herbie Hancock. “La musique africaine a longtemps été dans un musée”, a-t-il déclaré au New York Times en 1995. “Les gens disaient que” les Africains ont le rythme dans le sang, tout le monde est musicien là-bas “. Mais la musique est restée derrière le tam-tam. Elle ne s’est pas ouverte au monde. L’Afrique n’est venue au monde que par son passé, jamais par son présent. »

Dibango a contribué à changer la perception du jazz africain et à l’ouvrir à un public mondial. Il a tourné la bande originale de plusieurs films français et a enregistré des succès dans les charts britanniques avec des chansons comme «Abele Dance». Écrit comme la face B d’une chanson pour le tournoi de football de la Coupe d’Afrique des Nations de 1972, «Soul Makossa» a associé la voix de Dibango à une ligne de sax génial. Après avoir gagné les faveurs des DJ de New York, c’est devenu un succès mondial.

Une prise sur le crochet de la chanson, “ma-mako, ma-ma-sa, mako-mako ssa”, est apparue dans “Wanna Be Starting Something” de Michael Jackson; Dibango a par la suite poursuivi et remporté un règlement à l’amiable après que Jackson a admis avoir interpolé les paroles. Des légions plus d’artistes ont échantillonné ou interpolé «Soul Makossa», y compris Kanye West («Lost in the World»), JAY-Z («Face Off») et Public Enemy («Can’t Truss It»), ainsi que d’autres Des chansons de Dibango telles que «Ceddo» (les «Battle Scars» des Chemical Brothers) et «Weya» (Afrika Bambaataa et «Renegades of Funk» de Soulsonic Force).

